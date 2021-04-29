Симферопольской станции «Скорой помощи» исполнилось 100 лет

В крымской столице вспоминали историю и чествовали лучших работников Симферопольской станции «Скорой помощи». Поводом стал вековой юбилей крымской «неотложки».

Глава РК Сергей Аксёнов выразил благодарность сотрудникам Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи за высокий профессионализм, а также вручил медработникам благодарности и отличительные знаки «Часы от Главы Республики Крым».

Поздравляю вас с профессиональным праздником и 100-летним юбилеем Симферопольской станции скорой медицинской помощи. От вашего профессионализма и компетенции, от умения быстро принимать правильные решения в критических ситуациях зависит самое дорогое, что только есть на земле, – человеческая жизнь. Вы выигрываете тот золотой час, который необходим для спасения, и тысячи спасенных жизней, особенно в период пандемии, – ваша заслуга. Хочу сказать каждому из вас огромное спасибо за ваш сложный, но очень нужный обществу труд, за высокий профессионализм и верность долгу. Низкий вам поклон, — отметил Аксёнов.

Заместитель председателя Госсовета РК Алла Пономаренко вручила медработникам грамоты Президиума крымского парламента и благодарности.

Испытанием на стойкость и выносливость для работников скорой помощи стал год пандемии коронавируса. Врачи, фельдшеры, медицинские сёстры и санитары, водители экипажей выдержали эту огромную физическую и психологическую нагрузку, продемонстрировав свои лучшие качества: милосердие, ответственность и решимость, — сказала вице-спикер.

Почетным званием «Заслуженный врач Республики Крым» награжден директор ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Сергей Олефиренко.

Министр здравоохранения РК Александр Остапенко выразил признательность всем сотрудникам «Скорой помощи» за самоотверженный труд, а также вручил благодарности за значительный личный вклад в организацию оказания медицинской помощи крымчанам.

Глубоко уважаемые коллеги, дорогая моя семья. В первую очередь я хочу низко поклониться всем вам за то, что вы делаете, за ваш труд за все наши потери и, безусловно, приобретения. Я счастлив и благодарен Богу за то, что имею честь идти по жизни с такими людьми, многие из которых были моими учителями. Спасибо вам большое за результаты и целевые показатели, которые я, как руководитель отрасли, наблюдаю. Многие из вас, в ущерб своему здоровью и семье, отдают себя во имя спасения самого святого. Неоценим тот труд, который вы выполняли в условиях заболеваемости ковидом и пневмониями. В начале моей трудовой деятельности в должности министра мы с вами не спали сутками и вывозили тяжелейших пациентов, а ведь одна спасенная человеческая жизнь дорого стоит. Желаю вам и вашим близким отменного здоровья и счастья, в самом широчайшем и глубоком понимании этого слова, — обратился к медикам министр.

Торжественное мероприятие завершилось праздничным концертом, посвященным всем работникам службы скорой медицинской помощи.

СПРАВКА: В Симферополе первая бригада скорой помощи была создана 19 марта 1921 года, в её штате были четыре врача, два средних медработника, одна санитарка и два кучера. Согласно правилам вызова скорой медицинской помощи, составленным для Крыма в 1928 году, за ложные вызовы предусматривался штраф в размере 100 рублей, а при неуплате он заменялся принудительными работами сроком до одного месяца. Своё развитие служба получила в 50-х годах прошлого столетия, и уже в 1972 году была образована больница скорой медицинской помощи.

Фото: пресс-служба минздрава РК.