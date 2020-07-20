СЭЗ Крыма и Севастополя — перезагрузка. Комментарий кандидата в губернаторы Севастополя Ивана Соловьева

За разнообразными внутренними и внешними политическими событиями как-то незаметно прошла новость о скором возвращении льготной ставки 7,6% по уплате страховых взносов для участников Свободной экономической зоны Крыма и Севастополя (СЭЗ). Мы попросили прокомментировать положение дел Заслуженного юриста России, кандидата в губернаторы Севастополя Ивана Соловьева.

Открытая в 2015 году на полуострове СЭЗ с единым налогом 7,6%, вместо 30% на первом этапе дала обнадеживающие результаты: количество резидентов ежегодно росло. В 2017 году, на пике популярности СЭЗ, в Севастополь пришло 183 резидента, сумма частных инвестиций составила более 2 млрд. рублей. Однако было несколько проблемных моментов, которые и обусловили отмену указанной льготы. Вполне логичным было четко следовать тому правилу, что зайти в СЭЗ и использовать такую льготу могут только вновь созданные организации (перерегистрация должна была быть строго запрещена). Вполне прогнозируемо, резидентами СЭЗ стали действующие предприятия или перерегистрированные. Поэтому созданная свободная экономическая зона в полной мере не послужила своим действительным целям — привлечь инвесторов и создать новые предприятия. Кроме того, уже действующие и перерегистрированные предприятия использовали льготу с одной целью – оптимизации налогообложения, — отметил Иван Соловьев.

Действительно, после отмены указанной льготы в 2018 году, число резидентов резко упало: в 2018 году их зарегистрировано всего 39, а в 2019 году – хватит пальцев на одной руке, чтобы сосчитать. Соответственно, критически сократился и объём инвестиций.

Произошло то, что и должно было произойти: СЭЗ стала использоваться для агрессивного налогового планирования, льготу отменили, инвестиции пришли к нулю, — уточнил Иван Соловьев. — Согласно новым правилам, теперь пониженные тарифы будут действовать до момента, когда объём полученной льготы по страховым взносам (то есть разница между общеустановленной суммой взносов и уплаченной по пониженным тарифам) превысит объём капитальных вложений, осуществленных плательщиком в рамках реализации инвестиционного проекта, скорректированный на повышающий коэффициент. Повышающие коэффициенты устанавливаются Правительством РФ в зависимости от вида осуществляемой участником СЭЗ экономической деятельности исходя из приоритета развития определенных отраслей экономики Крыма и Севастополя.

Сложно? Но смысл понятен: чем больше инвестиций, тем дольше можно пользоваться льготой. Эксперт предлагает посмотреть, как сработает такой заслон для налоговых оптимизаторов. Главное, по его словам, чтобы инвестиции пришли в регион, разогрелась экономика и люди стали жить лучше.

И все-таки, как сделать так, чтобы СЭЗ вновь заработала в Севастополе максимально эффективно? Отвечает Заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Во-первых, выстроить систему беспрепятственного получения земельных участков — это общая беда для всех отраслей. Отсутствие генерального плана развития города уже фатально сказывается на его инвестиционной привлекательности. Во-вторых, организовать действенный контроль за соблюдением резидентами СЭЗ, указанных в соглашениях KPI. Кроме того, удивительно, что руководство Севастополя до сих пор не услышало слов Президента Российской Федерации В.В. Путина, который еще в 2015 году отметил: «…сказать, что Севастополь должен быть исключительно базой флота, было бы неправильно. Уверен, что Севастополь должен развиваться по нескольким векторам. Как? Прежде всего, это должны решать сами севастопольцы, руководство. Я знаю, разные здесь подходы есть. У некоторых есть идея развивать это, как Силиконовую долину, ну а что плохого? Высокотехнологичное производство развивать. Это возможно? Да конечно возможно». Самое интересное, что главное условие инвестиционной привлекательности для этого в Севастополе есть – наличие СЭЗ. А кластеры нужно создавать в объективно существующей реальности, а не на бумаге, — прокомментировал кандидат в губернаторы Севастополя Иван Соловьев.