Скандал с «поздравлением ветеранов-блокадников» в Крыму закрыт. Но «осадочек» остался

Итак, полностью закрыт (по факту) скандал с «поздравлением ветеранов-блокадников» в Керчи. Виновные наказаны и будут наказаны (увольнения де-юре) состоятся в понедельник. Перед ветеранами все извинились (хотя те искренне не поняли, почему собственно и возник «скандал»). Мало того, пожилых людей отправляют на отдых в санатории Евпатории и Ялты.

Встретились с восемью блокадниками из одиннадцати. Остальных не удалось застать, но мы вернемся к ним в понедельник. Все согласились на путевки — в Евпаторию и Ялту на две недели. Эти люди заслужили большего, — рассказал первый вице-спикер Госсовета Республики Ефим Фикс.

Он уточнил, что многие поедут с сопровождающими, потому что самой младшей из блокадников, живущих в Керчи, 88 лет.

Еще стало известно, что трое из керченских ветеранов-блокадников попросили о госпитализации. А путевки на отдых – не зимние (но и не летние): на апрель-май и сентябрь-октябрь. В какие именно санатории не уточняется.

Все, вроде, сделано по уму. А вот и «осадочек»: почему нельзя было точно так поздравить ветеранов с самого начала? Бюджету или благотворителям-меценатам не такой уж и убыток. И да, хороший пример всем крымским городам и поселкам, где проживают ветераны. Им не конфеты-пироги, им забота, уход и лечение нужны.