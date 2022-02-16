Скандальное ДТП в центре Симферополя: депутат сбил пожилую женщину и уехал с места происшествия

Женщина скончалась в больнице.

В этой истории еще много неясного и ПОЧЕМУ-ТО нет ни одного официального сообщения (например, от МВД по Республике Крым, или прокуратуры, или Госсовета РК). Пока все обстоит так: вечером в центре Симферополя, на ул. Ленина автомобиль BMW сбил пожилую женщину. От полученных травм она скончалась в больнице. Предварительно – виновник ДТП – крымский депутат.

Крик души из соцсетей :

Человек, который задавил мою Бабушку 14. 02. 2022 года на белом БМВ, а именно депутат Верховного Совета Республики Крым. Вчера бросил мою Бабушку умирать и покинул место ДТП адресу ул. Ленина, 31, г. Симферополь. От полученных травм она скончалась в 23:00 в 6-й городской поликлинике. Бросил, как собаку умирать! На тебя заведено уголовное дело! Нашей семье не нужна твоя компенсация, мы хотим, чтоб ты сел по закону…

Сегодня ИА «Крыминформ» ИА «Крыминформ» сообщил, что виновником ДТП может оказаться действительно депутат Госсовета РК (от «Единой России») Игорь Буданов. ЗДЕСЬ — еще подробнее все описано. И ЗДЕСЬ — тоже.

Источник издания в правоохранительных органах подтвердил информацию о задержании подозреваемого в смертельном ДТП. Имя задержанного собеседник агентства не назвал, однако дата его рождения совпадает с датой рождения депутата Буданова. Еще одна интересная деталь: по данным декларации о доходах депутата Госсовета Крыма Игоря Буданова, у него в собственности нет автомобиля. И не было в период с 2014 по 2020 годы. А еще в 2013 году человек с такими же ФИО уже был участником ДТП (сбил мальчика-пешехода)…

Неофициально сообщается, что ДТП произошло в 19:30 14 февраля, в районе дома №31 на ул. Ленина. Погибшей женщине было 73 года. У автомобиля BMW «семерки» белого цвета, 2010 года выпуска – «интересный» номер с цифрой 100. Владелец – физлицо (пока не называем). Для водителя – все непросто: дело осложняет то, что мужчина скрылся с места трагедии. Уголовное дело возбуждено…

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