Скандальное ДТП в центре Симферополя: депутат сбил пожилую женщину и уехал с места происшествия

Женщина скончалась в больнице.
В этой истории еще много неясного и ПОЧЕМУ-ТО нет ни одного официального сообщения (например, от МВД по Республике Крым, или прокуратуры, или Госсовета РК). Пока все обстоит так: вечером в центре Симферополя, на ул. Ленина автомобиль BMW сбил пожилую женщину. От полученных травм она скончалась в больнице. Предварительно – виновник ДТП – крымский депутат.
Крик души из
Человек, который задавил мою Бабушку 14. 02. 2022 года на белом БМВ, а именно депутат Верховного Совета Республики Крым. Вчера бросил мою Бабушку умирать и покинул место ДТП адресу ул. Ленина, 31, г. Симферополь. От полученных травм она скончалась в 23:00 в 6-й городской поликлинике. Бросил, как собаку умирать! На тебя заведено уголовное дело! Нашей семье не нужна твоя компенсация, мы хотим, чтоб ты сел по закону…
Сегодня
Источник издания в правоохранительных органах подтвердил информацию о задержании подозреваемого в смертельном ДТП. Имя задержанного собеседник агентства не назвал, однако дата его рождения совпадает с датой рождения депутата Буданова. Еще одна интересная деталь: по данным декларации о доходах депутата Госсовета Крыма Игоря Буданова, у него в собственности нет автомобиля. И не было в период с 2014 по 2020 годы. А еще в 2013 году человек с такими же ФИО уже был участником ДТП (сбил мальчика-пешехода)…
Неофициально сообщается, что ДТП произошло в 19:30 14 февраля, в районе дома №31 на ул. Ленина. Погибшей женщине было 73 года. У автомобиля BMW «семерки» белого цвета, 2010 года выпуска – «интересный» номер с цифрой 100. Владелец – физлицо (пока не называем). Для водителя – все непросто: дело осложняет то, что мужчина скрылся с места трагедии. Уголовное дело возбуждено…
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