Скифское золото внезапно стало поводом для «внутреннего скандала»

Накануне СМИ вспоминали о Скифском золоте из крымских музеев, все еще «томящемся» в Амстердаме. Мало того, по решению суда вся уникальная коллекция крымских музеев может быть передана Украине. Все уверены – это несправедливо. Скифское золото должно быть возвращено в Крым. Это, к слову, и позиция Кремля.

Интересный комментарий дал заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при Президенте РФ Александр Молохов. В среду он сообщил ТАСС , что следователи Следственного комитета России проводят доследственную проверку по факту хищения коллекции Скифского золота. Цель проверки — установить, что было предпринято для того, чтобы вернуть ценности, достаточно ли было этих мер. По словам Молохова, в 2014 году бывшие чиновники Министерства культуры РФ и их коллеги в Крыму подписали документы, согласно которым Скифское золото не было своевременно передано в состав музейного фонда РФ.

Эта фраза стала причиной некоего «внутреннего скандала», в частности Постоянное Представительство Республики Крым при Президенте РФ обнародовало официальное уведомление. Приводим его полностью (и недоумеваем):

В связи с опубликованными в некоторых СМИ материалами от 19.01.2022 года о дальнейшей судьбе коллекции «скифского золота», незаконно удерживаемой в Нидерландах, со ссылкой на мнение «заместителя руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александра Молохова» доводим до сведения общественности и средств массовой информации, что А.В.Молохов не уполномочен выражать официальную позицию Постоянного Представительства или иных государственных органов Республики Крым. Вопросы, отнесенные к компетенции Рабочей группы по международно-правовым вопросам при Постоянном Представительстве Республики Крым при Президенте Российской Федерации, являющейся консультативным общественным органом, в соответствии с Положением о рабочей группе уполномочен освещать в СМИ исключительно руководитель Рабочей группы Анатолий Александрович Власов. Подчеркиваем, что А.В.Молохов выступает и выражает свое личное мнение в СМИ либо как частное лицо, либо как практикующий адвокат. Просим средства массовой информации учитывать вышеуказанную информацию в дальнейшей работе.

Оставим спор на совести его участников… Но вот что интересно – 26 января истекает конечный срок подачи кассационной жалобы на решение суда Амстердама о передаче коллекции Скифского золота Украине. Она еще не подана.

Успеем в «последний вагон»? Жалоба на решение суда о передаче скифского золота Украине готовится, апелляция будет подана до 26 января. Об этом в четверг, 20 января, рассказал директор крымского Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

По моей информации, все успеем. Подадим до 26 января. Жалоба готовится, — сказал Малыгин РИА Новости .

Вероятно, все-таки не споры и не право давать комментарии в этой истории важны, а мастерство юристов и доказательная база по Скифскому золоту.

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