«Скорая помощь» в Крыму получила десять новых машин

Крымский Центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи получил 10 новых автомобилей. Машины будут направлены во все станции «Скорой помощи».

Для обеспечения работы службы скорой медицинской помощи во исполнение Распоряжения Правительства РФ от 11 июля 2020 г. № 1806-р Министерством промышленности и торговли РФ была осуществлена закупка автомобилей скорой медицинской помощи для нужд субъектов РФ. Сегодня ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» получил 10 новых автомобилей класса «В», из них 8 — Ford Transit и 2 — УАЗ 39623-02, которые будут распределены между всеми станциями скорой медицинской помощи. Все автомобили зарегистрированы, поставлены на учет и в ближайшее время выйдут на линию, — сообщает пресс-служба Центра.

Подчеркивается, что обновление автопарка службы скорой медицинской помощи позволяет поддерживать транспорт в надлежащем техническом состоянии, а также заменять устаревшие автомобили более новыми, что в свою очередь способствует повышению качества оказания медицинской помощи населению.

Фото: Крымский Центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи.