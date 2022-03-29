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Следком возбудил уголовное дело в отношении украинских вояк, пытавших пленных
Коллаж: e-news.su

Следком возбудил уголовное дело в отношении украинских вояк, пытавших пленных

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:59 29.03.2022

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство, совершенное с особой жестокостью на территории Украины

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а», «д», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц с особой жестокостью).

По данным следствия, не позднее 27 марта 2022 года на территории Украины военнослужащие Вооруженных сил Украины и других украинских воинских формирований совершили покушение на убийство с особой жестокостью не менее восьмерых задержанных лиц, нанеся им множественные телесные повреждения различной степени тяжести, а также, используя огнестрельное оружие, произведя неоднократные выстрелы, — сообщили в Следкоме.

Следственным комитетом России принимаются все исчерпывающие меры, направленные на установление лиц, причастных к этому преступлению.

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Следствию существенно облегчил работу факт поимки украинских вояк, пытавших пленных.

Российский спецназ захватил этих нелюдей, рассказал генерал-полковник в отставке, заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимир Шаманов. Его слова приводит ТАСС.

Уточняется, что речь идет о гражданах Украины Сергее Величко по кличке Чили и Константине Немичеве из фанатской группировки местного футбольного клуба «Металлист». Шаманов сообщил, что радовались они недолго — через трое суток их захватили.

Сегодня они валяются в ногах, просят о пощаде… Так будет с каждым, кто будет недостойно, нарушая Женевскую конвенцию, поступать с нашими военнопленными, — рассказал депутат в ходе круглого стола.

Отметим, что российские правоохранительные органы и Министерство обороны о задержании нацистов пока не сообщали.


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