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Следственный комитет, МЧС и МВД – о поисках ребенка, пропавшего под Судаком

Следственный комитет, МЧС и МВД – о поисках ребенка, пропавшего под Судаком

Опубликовал: CrimeaPRESS в Происшествия в Крыму 12:48 19.11.2021

Как мы уже сообщали, в Крыму продолжаются поиски 12-летнего Дениса Кроколя, пропавшего в районе Судака. Как уточнили в ГУ МЧС России по РК, поиски велись всю ночь и продолжаются в настоящее время. Идет наращивание сил и средств РСЧС. По состоянию на 11 часов утра сформировано 14 поисковых групп, проведено обследование горно-лесной местности на площади свыше 65 гектаров.

Следственный комитет, МЧС и МВД – о поисках ребенка, пропавшего под Судаком

Дополнительно к месту проведения поисков направлены две группы применения беспилотных летательных аппаратов Главного управления МЧС России, а также аэромобильная группировка глава МЧС. Всего для организации поисковых работ задействовано: от РСЧС 215 человек, 50 единиц техники.

Следственный комитет, МЧС и МВД – о поисках ребенка, пропавшего под Судаком

Поиски осуществляют не только полиция и спасатели, но и кинологи со служебно-розыскными собаками, Росгвардия, Следком, «Лиза Алерт Крым», волонтеры. Оперативники МВД проводят опрос местных жителей.

Следственный комитет, МЧС и МВД – о поисках ребенка, пропавшего под Судаком

Отметим, что Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения 12-летнего жителя села Грушевка Судакского района Дениса Кроколя.

Организовано взаимодействие и информационный обмен с правоохранительными органами, службами взаимодействия, районной администрацией. Незамедлительно отрабатываются поступающие сигналы о возможном местонахождении несовершеннолетнего. Продолжается работа с кругом знакомств и близкими людьми мальчика с целью установления его местонахождения и событий, предшествующий его исчезновению. Параллельно по поручению Владимира Терентьева в рамках возбужденного уголовного дела изучается обстановка в данной приемной семье, где проживает и воспитывается несовершеннолетний, процедура передачи его из других семей. Будет дана оценка работе контролирующих органов и изучены обстоятельства причин его ранее имевших место уходов, — заявили в Следкоме.

Следственный комитет, МЧС и МВД – о поисках ребенка, пропавшего под Судаком

Ход расследования уголовного дела и поисковых мероприятий находится на контроле руководителя Главного следственного управления Следкома России по Республике Крым и г. Севастополю Владимира Терентьева.

Следственный комитет, МЧС и МВД – о поисках ребенка, пропавшего под Судаком

Следственный комитет, МЧС и МВД – о поисках ребенка, пропавшего под Судаком

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