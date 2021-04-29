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Служба крови Крыма приглашает желающих 5 и 6 мая сдать кровь

Служба крови Крыма приглашает желающих 5 и 6 мая сдать кровь

Опубликовал: CrimeaPRESS в Здравоохранение Крыма 20:49 29.04.2021

Служба крови Крыма (ГБУЗ РК «Центр крови») приглашает всех желающих 5 и 6 мая сдать кровь. Об этом рассказал главный врач учреждения Геннадий Чемоданов.

По его словам, в связи с длительными выходными необходимо пополнить запасы крови с резус отрицательной принадлежностью. Так,  5 и 6 мая Центр крови будет вести прием доноров в городе Симферополь с 8:00 до 12:30 по предварительной записи. Запись проводится до 14:00 30 апреля по мобильным телефонам: +7(978) 917-20-25, +7(978) 935-51-31.

Керченский и Евпаторийский филиалы будут принимать доноров в указанные дни с 08:00 до 12:00, Ялтинский филиал с 8.00 до 12.30 и Сакский филиал с 08:00 до 11:30. Предварительная запись не требуется.

Главный врач напоминает, что с подробной информацией о донорстве – противопоказаниях, рекомендациях к подготовке к донации, безопасности и компенсациях можно ознакомиться на сайте учреждения.

Служба крови Крыма приглашает желающих 5 и 6 мая сдать кровь

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