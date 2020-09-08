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Smartavia продлила продажу субсидируемых авиабилетов в Крым до конца октября
фото: пресс-служба Международного аэропорта "Симферополь"

Smartavia продлила продажу субсидируемых авиабилетов в Крым до конца октября

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:08 08.09.2020

Полеты по субсидированным билетам в Крым и обратно доступны до конца октября из Архангельска, Иваново, Сыктывкара, Нижнекамска, Нижнего Новгорода и Чебоксар. Продажу льготных билетов, часть стоимости которых компенсирует государство, продлила авиакомпания Smartavia.

Ранее из-за высокого спроса у пассажиров Smartavia продлила выполнение рейсов в Крым и обратно из Сыктывкара до 21 октября, из Архангельска и Нижнего Новгорода до 22 октября, а из Чебоксар до 23 октября. Все перелеты будут выполняться на самолетах Boeing-737, — сообщили в пресс-службе Международного аэропорта «Симферополь».

Воспользоваться субсидируемыми билетами могут граждане Российской Федерации в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Льготные билеты доступны для инвалидов I группы любого возраста и сопровождающего, а также ребенка-инвалида, инвалида с детства II или III группы и сопровождающего. Воспользоваться субсидируемыми билетами также могут пассажиры, имеющие удостоверение многодетной семьи или другие документы, подтверждающие статус многодетной семьи в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

По субсидированным тарифам на рейсах Smartavia пассажир может бесплатно перевезти одно место багажа весом до 23 кг и ручную кладь весом до 10 кг. Льготные билеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании www.flysmartavia.com, в собственных офисах продаж Smartavia и во всех авиакассах. На каждом рейсе количество мест по субсидированным тарифам ограничено.

Субсидированные рейсы выполняются в рамках постановления правительства Российской Федерации. Такие рейсы увеличивают доступность воздушных перевозок на наиболее востребованных маршрутах, — отмечает коммерческий директор авиакомпании Smartavia Светлана Родионова.

Smartavia продлила продажу субсидируемых авиабилетов в Крым до конца октября

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