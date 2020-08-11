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Смертность в Крыму в первом полугодии превысила рождаемость в полтора раза
Иллюстрация: Росинформ

Смертность в Крыму в первом полугодии превысила рождаемость в полтора раза

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:00 11.08.2020

Естественная убыль населения продолжает сохраняться в Крыму: в январе-июне текущего года она составила 4,8 тысяч человек и по сравнению с аналогичным периодом 2019 года уменьшилась на 5,5%, сообщил Крымстат во вторник.

Это произошло вследствие того, что уменьшилось как число родившихся, так и число умерших – на 2% и на 3,2%, соответственно, — поясняет ведомство.

За январь-июнь 2020 года в республике родилось 8,8 тыс. человек, 13,6 тыс. человек умерло. Таким образом, смертность превысила рождаемость в 1,5 раза.

Ни в одном регионе Республики число родившихся не превысило число умерших, — подчеркивает Крымстат.

Сообщается также, что в первом полугодии в регионе уменьшилось как количество браков, так и число разводов.

За январь-июнь 2020 года в республике зарегистрировано 3,6 тыс. браков и 2,9 тыс. разводов. Число зарегистрированных браков уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27,4%, количество зарегистрированных разводов — на 11,3%, — говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, в Крыму проживает более 1,9 млн. человек.

Источник: «Интерфакс».

Смертность в Крыму в первом полугодии превысила рождаемость в полтора раза

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