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СМИ: у побережья Севастополя обнаружили чужеродные интенсивные волны
Фото: pikist.com

СМИ: у побережья Севастополя обнаружили чужеродные интенсивные волны

Опубликовал: CrimeaPRESS в Севастополь 14:43 11.01.2024

В Круглую бухту на юге Севастополя из других водоемов могут проникать интенсивные потенциально опасные стоячие волны — сейши. Это показало исследование ученых из Морского гидрофизического института РАН (МГИ РАН). О результатах пишет Газета.RU, со ссылкой на Минобрнауки РФ.

Бухта Круглая связана с другими бухтами, вместе образующими малоизученную систему. В новом исследовании ученых из МГИ РАН и других институтов впервые получили данные прямых длительных наблюдений за уровнем моря.

Специальный ультразвуковой измеритель уровня моря установили в 35 метрах от берега, на одной из бетонных опор неиспользуемого пирса на глубине 1,7 метра. Данные о колебаниях за два месяца проанализировали с помощью математического моделирования. Ученые выяснили, что в бухте Круглой могут образовываться интенсивные сейшевые колебания — стоячие волны, возникающие в замкнутых и частично замкнутых водоемах.

За счет связи в системе бухт волны из одной бухты могут проникать в соседние. Их в литературе называют «чужими». Интенсивность «чужих» колебаний может значительно превышать интенсивность собственных колебаний конкретной бухты и представлять опасность для судов и береговой инфраструктуры. Мы обнаружили, что в бухте Круглой представлен широкий спектр сейш, включающий в себя колебания, определяемые не только параметрами бухты Круглая, но и соседних бухт, – рассказал Газете.Ru младший научный сотрудник отдела теории волн МГИ РАН, кандидат физико-математических наук Юрий Манилюк.

Исследователи планируют создать сеть датчиков для длительного мониторинга длинноволновых колебаний во всех бухтах Севастополя, изучить волновые режимы и оценить возможные опасности, связанные с сейшами. Это позволит заблаговременно предупреждать об угрозах и принимать необходимые меры безопасности.

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