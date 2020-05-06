Сначала выступит Президент, потом в Крыму будут (или не будут) «послабления»

В ходе очередного заседания оперативного штаба Глава РК Сергей Аксёнов отметил, что план действий относительно продления режима повышенной готовности или возможного частичного снятия ограничений в Крыму после 12 мая будет оглашен только после выступления Президента.

Сегодня до конца дня после выступления Президента РФ Владимира Путина будут синхронизированы действия органов власти РК с поручениями и рекомендациями федерального центра, — сказал Аксёнов.

Он добавил, что в крымском правительстве будут рассмотрены меры поддержки малому и среднему бизнесу, которые не попали в список предприятий, получающих государственную поддержку.

Кроме того, Аксёнов сообщил, что все выплаты мер социальной поддержки граждан по федеральным и региональным программам выполняются вовремя.

Все выплаты, принятые на федеральном и республиканском уровне, доведены гражданам, задержек нет. Все средства выплачиваются в полном объеме, — подчеркнул Глава Крыма.