Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Снегопад – не помеха. Дорожники обеспечили проезд по трассе «Таврида» и Крымскому мосту
актуально в республике
Снегопад – не помеха. Дорожники обеспечили проезд по трассе «Таврида» и скому мосту
Фото: ФКУ Упрдор "Тамань"

Снегопад – не помеха. Дорожники обеспечили проезд по трассе «Таврида» и Крымскому мосту

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 16:49 12.01.2024

Последствия снегопада на федеральной трассе «Таврида» устраняли 35 комбинированных дорожных машины (КДМ) и 13 тракторов. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Упрдор «Тамань». Обеспечен проезд по всей трассе и Крымскому мосту.

Бесперебойный проезд по Крымскому мосту обеспечен при помощи 11 КДМ, 3 тракторов и 1 погрузчика, – говорится в сообщении.

Однако снегопад продолжается. ФКУ Упрдор «Тамань» призывает водителей быть внимательными и аккуратными при движении в сложных погодных условиях, держать безопасную дистанцию и обязательно использовать противотуманные фары.

Узнайте больше:  Ну... извините: новогодние подарки разочаровали 18% крымчан

Также рекомендуется выбирать оптимальный скоростной режим, позволяющий с учетом погодной обстановки и состояния проезжей части выполнять безопасное движение и необходимое маневрирование.

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: трасса "Таврида"

Комментарии для сайта Cackle
трасса "Таврида"
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.