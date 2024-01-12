Снегопад – не помеха. Дорожники обеспечили проезд по трассе «Таврида» и Крымскому мосту

Последствия снегопада на федеральной трассе «Таврида» устраняли 35 комбинированных дорожных машины (КДМ) и 13 тракторов. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Упрдор «Тамань». Обеспечен проезд по всей трассе и Крымскому мосту.

Бесперебойный проезд по Крымскому мосту обеспечен при помощи 11 КДМ, 3 тракторов и 1 погрузчика, – говорится в сообщении.

Однако снегопад продолжается. ФКУ Упрдор «Тамань» призывает водителей быть внимательными и аккуратными при движении в сложных погодных условиях, держать безопасную дистанцию и обязательно использовать противотуманные фары.

Также рекомендуется выбирать оптимальный скоростной режим, позволяющий с учетом погодной обстановки и состояния проезжей части выполнять безопасное движение и необходимое маневрирование.