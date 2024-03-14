Снова открыта Феодосийская картинная галерея им. И.К. Айвазовского

После ремонта и реставрации снова открыта Феодосийская картинная галерея имени Айвазовского.

В торжественной церемонии открытия приняли участие почетные гости: Глава РК Сергей Аксёнов, председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов, депутат Государственной Думы Константин Затулин, председатель Союза кинематографистов РФ, народный артист России Никита Михалков.

Гости осмотрели выставку главного зала, экспозиционные пространства второго этажа, мастерскую, рабочий кабинет художника и три парадные гостиные, новое музейное оборудование, позволяющее представить творчество выдающегося художника во всем блеске и создающем условия для хранения, обеспечения сохранности произведений.

Ремонтно-реставрационные работы на объекте выполнялись в рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя». Их общая стоимость составила порядка 870 млн. рублей.

Посетителям музея представлены вестибюль, три гостиных, рабочий кабинет Ивана Айвазовского, его мастерская, балкон над главным залом. В фонде галереи находится 416 эталонных работ живописи и графики великого русского художника – это самая крупная в мире коллекция его авторства.

Сергей Аксёнов подчеркнул, что реализация такого масштабного проекта стала возможной благодаря поддержке и по решению Президента России Владимира Путина.

Эта галерея – знаковый объект как для жителей города Феодосии, история которого связана с именем Ивана Айвазовского, так и для всей нашей большой страны. Представленные здесь произведения искусства – бесценное национальное достояние, которое вызывает восхищение даже у человека, мало разбирающегося в живописи, – сказал Глава Крыма.

Как отметила министр культуры Республики Крым Татьяна Манежина, сегодня крымчане и гости города воинской славы Феодосии снова могут насладиться потрясающим творчеством Ивана Константиновича Айвазовского — великого российского мариниста, таланта с мировым именем.

После знаменательного события — воссоединения Крыма с Россией по поручению Президента России Владимира Путина в рамках федеральной целевой программы в доме крымского гения искусств были произведены ремонтно-реставрационные работы, а также существенно обновлена и расширена экспозиция, установлено современное оборудование.

Никита Михалков поздравил всех крымчан с 10-й годовщиной воссоединения Крыма с Россией. По его мнению, не все понимают огромного значения произошедшего.

Крым – вещь сакральная для России и лакомый кусок для всех остальных. Считаю очень символичным, что дом-музей Ивана Айвазовского, гениального русского художника армянского происхождения, находится именно в Крыму, где всегда собирались и жили разные народы. Но больше всего здесь было пролито именно русской крови. Крым всегда был, есть и останется русским, – акцентировал народный артист РСФСР.

По словам Владимира Константинова, за прошедшие десять лет в Крыму произошли фантастические изменения, в том числе и в сфере культуры. Председатель Государственного Совета РК считает, что учреждения, подобные картинной галерее имени Айвазовского, рождают русский дух и русского человека в самом широком смысле.

Константин Затулин также выступил с приветственным словом и поздравил крымчан с 10-летием Крымской весны.

Феодосийская галерея имени Ивана Айвазовского — первая на юге страны публичная картинная галерея. Здание учреждения было построено по проекту художника в середине ХIХ века и является памятником архитектуры. Сегодня собрание музея насчитывает более 14 тысяч экспонатов и произведений живописи, графики, архивных документов, мемориальных вещей, принадлежащих семье Айвазовского, его современникам, ученикам, западноевропейским маринистам, художникам юго-восточного Крыма.

Церемония открытия сопровождалась концертной программой Камерного оркестра (художественный руководитель и дирижер Михаил Сербиненко), солистов Крымской государственной филармонии.

В мемориальном зале демонстрировались работы учеников детских художественных школ Крыма – победителей конкурса на завершение неоконченной последней картины И. Айвазовского «Взрыв корабля».

Фото: пресс-службы Главы РК и министерства культуры РК.