Со следующей недели отменяются ежедневные заседания крымского «коронавирусного» оперативного штаба

Привычных (особенно телезрителям и пользователям соцсетей) заседаний крымского «коронавирусного» оперативного штаба с понедельника не будет. О новом формате работы Глава РК Сергей Аксёнов пообещал проинформировать дополнительно. Без информации, связанной с COVID-19, крымчане не останутся.

Скорее всего, это будет проходить в режиме брифинга, — сказал Аксёнов. — Информация будет вся точно так же до крымчан доводиться в ежедневном формате. Однако, с учетом того, что большинство времени уже будут занимать вопросы текущей деятельности предприятий, мы этот формат перестроим. Все вопросы, которые были озвучены, доведем до конца.

Он назвал и причину такого изменения формата работы:

С учетом того, что у нас динамика более или менее сформирована и по количеству зараженных, и по мерам, которые мы принимаем, мы приняли решение, что со вторника работа штаба будет переформатирована.