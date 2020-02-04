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Собирали грибы - нашли боеприпасы. Происшествие в Севастополе

Собирали грибы — нашли боеприпасы. Происшествие в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:00 04.02.2020

Сотрудники инженерно-технической группы ОМОН «Беркут» Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю обследовали множество боеприпасов времён Великой Отечественной Войны, обнаруженные в Балаклавском районе города.  Боеприпасы  были обнаружены в лесном массиве около поселка Сахарная головка местными жителями, которые собирали грибы.

На место опасной находки незамедлительно были  вызваны взрывотехники инженерно-технической группы ОМОН «Беркут». Росгвардейцы идентифицировали находку как советские противотанковые гранаты  времен Великой Отечественной Войны в количестве 20 шт. Несмотря на следы коррозии, гранаты не утратили своих опасных качеств. Взрывотехники ОМОН «Беркут» во взаимодействии с саперами УМЧС вывезли боеприпасы на полигон для последующей утилизации, — сообщили в пресс-службе Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю.

Собирали грибы - нашли боеприпасы. Происшествие в Севастополе

Фото: Денис Михайленко

Собирали грибы - нашли боеприпасы. Происшествие в Севастополе

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