Собирали грибы — нашли боеприпасы. Происшествие в Севастополе

Сотрудники инженерно-технической группы ОМОН «Беркут» Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю обследовали множество боеприпасов времён Великой Отечественной Войны, обнаруженные в Балаклавском районе города. Боеприпасы были обнаружены в лесном массиве около поселка Сахарная головка местными жителями, которые собирали грибы.

На место опасной находки незамедлительно были вызваны взрывотехники инженерно-технической группы ОМОН «Беркут». Росгвардейцы идентифицировали находку как советские противотанковые гранаты времен Великой Отечественной Войны в количестве 20 шт. Несмотря на следы коррозии, гранаты не утратили своих опасных качеств. Взрывотехники ОМОН «Беркут» во взаимодействии с саперами УМЧС вывезли боеприпасы на полигон для последующей утилизации, — сообщили в пресс-службе Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю.

Фото: Денис Михайленко