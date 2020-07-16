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Сочно: Путин приедет в Крым 20 июля
Фото: kremlin.ru

Срочно: Путин приедет в Крым 20 июля

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:42 16.07.2020

Стала известна новая дата (запланированного на сегодня) визита Президента РФ в Крым. По словам пресс-секретаря Главы государства Дмитрия Пескова, 16 июля «Президент будет работать в Ново-Огарево и сегодня он даст старт бюджетному процессу», а вот 20-го – Путин приедет в Крым.

Сегодня произошли изменения в рабочих планах Президента: ранее анонсированная нами поездка в Крым и участие в церемонии закладки новых боевых кораблей состоится в понедельник, рабочая поездка в Крым перенесена на понедельник, — сообщил Дмитрий Песков.

В Крыму Владимир Путин примет участие в закладке на керченском заводе «Залив» новых кораблей для ВМФ, также запланирован ряд рабочих встреч.

Срочно: Путин приедет в Крым 20 июля

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