Срочно: Путин приедет в Крым 20 июля

Стала известна новая дата (запланированного на сегодня) визита Президента РФ в Крым. По словам пресс-секретаря Главы государства Дмитрия Пескова, 16 июля «Президент будет работать в Ново-Огарево и сегодня он даст старт бюджетному процессу», а вот 20-го – Путин приедет в Крым.

Сегодня произошли изменения в рабочих планах Президента: ранее анонсированная нами поездка в Крым и участие в церемонии закладки новых боевых кораблей состоится в понедельник, рабочая поездка в Крым перенесена на понедельник, — сообщил Дмитрий Песков.

В Крыму Владимир Путин примет участие в закладке на керченском заводе «Залив» новых кораблей для ВМФ, также запланирован ряд рабочих встреч.