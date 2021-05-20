Социальная парикмахерская заработала в севастопольском селе Орлином

Как и обещал лидер Севастопольского Общественного Движения «Доброволец» Дмитрий Голиков, для жителей сел Байдарской и Варнаутской долин (Балаклавский район) запущен проект «Социальная парикмахерская». 19 мая в селе Орлином работал мастер-парикмахер. Все стрижки были бесплатными.

Социальная парикмахерская в первый рабочий день в Орлином обслужила 11 сельчан. Все остались очень довольными, — рассказал Дмитрий Голиков.

Новый проект «Добровольца» вызвал у сельчан нешуточный ажиотаж, поэтому парикмахер работал только по предварительной записи. Следующий приезд мастера-профессионала – 27 мая.

Социальный (бесплатный) парикмахер обслуживает по адресу: село Орлиное ул. Тюкова, 68 (бывшая контора совхоза). К гражданам, которые по состоянию здоровья не могут до нас добраться, возможен выезд на дом. Время записи: 9:00 — 18:00, по телефону: +7(978) 101-48-25, — сообщает пресс-служба ОД «Доброволец».