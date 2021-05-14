В Орлином начинает работу социальный парикмахер. «Доброволец» приглашает на бесплатные стрижки

Мы уже сообщали об открытии в селе Орлином (Балаклавский район Севастополя) социального вещевого склада. Это совместный проект Севастопольского Общественного Движения «Доброволец» и Благотворительного фонда «Добро Мира – Волонтеры Крыма». Склад бесплатных вещей для всех нуждающихся расположен в здании бывшей совхозной конторы, по адресу: ул. Тюкова, 68.

В этом же здании будем открывать бесплатную социальную парикмахерскую. Пока это будет совмещено с балаклавской парикмахерской, сюда будет мастер приезжать. В дальнейшем планируем открыть парикмахерскую на постоянной основе, — рассказывал несколько дней назад лидер ОД «Доброволец» Дмитрий Голиков.

Слова с делом не расходятся.

19 мая наш социальный (бесплатный) парикмахер обслуживает по адресу: село Орлиное ул. Тюкова, 68 (бывшая контора совхоза). К гражданам, которые по состоянию здоровья не могут до нас добраться, возможен выезд на дом. Запись по телефону: +7 (978) 101 — 48 – 25. Парикмахер — профессионал! Приглашаем, — сообщает пресс-служба севастопольского «Добровольца».