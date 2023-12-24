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Состоялся отчетный концерт клубных формирований Центра народного творчества Республики

Состоялся отчетный концерт клубных формирований Центра народного творчества Республики Крым

Опубликовал: CrimeaPRESS в Концерты в Крыму 20:19 24.12.2023

В Симферополе состоялась презентация отчетной концертной программы клубных формирований Центра народного творчества Республики Крым.

Состоялся отчетный концерт клубных формирований Центра народного творчества Республики Крым

Отчетный концерт — важное и ответственное мероприятие, результат работы за весь 2023 год, подведение итогов, показатель сплоченности каждого коллектива и его творческих достижений, уровня исполнительского мастерства.

Состоялся отчетный концерт клубных формирований Центра народного творчества Республики Крым

На сцене Центра эстрадного искусства самодеятельные коллективы и солисты продемонстрировали свои успехи за прошедший сезон. Артисты показали лучшие номера и получили положительные отзывы зрителей.

Состоялся отчетный концерт клубных формирований Центра народного творчества Республики Крым

Концертная программа была яркой и насыщенной, а благодарный зритель подарил артистам аплодисменты.

Состоялся отчетный концерт клубных формирований Центра народного творчества Республики Крым

Пресс-служба министерства культуры Республики Крым;  фотоматериалы – Центр народного творчества Республики Крым

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