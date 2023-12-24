Состоялся отчетный концерт клубных формирований Центра народного творчества Республики Крым

В Симферополе состоялась презентация отчетной концертной программы клубных формирований Центра народного творчества Республики Крым.

Отчетный концерт — важное и ответственное мероприятие, результат работы за весь 2023 год, подведение итогов, показатель сплоченности каждого коллектива и его творческих достижений, уровня исполнительского мастерства.

На сцене Центра эстрадного искусства самодеятельные коллективы и солисты продемонстрировали свои успехи за прошедший сезон. Артисты показали лучшие номера и получили положительные отзывы зрителей.

Концертная программа была яркой и насыщенной, а благодарный зритель подарил артистам аплодисменты.

Пресс-служба министерства культуры Республики Крым; фотоматериалы – Центр народного творчества Республики Крым