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Сотрудницы Крымской таможни стали лауреатами Премии «Щит и роза»

Сотрудницы Крымской таможни стали лауреатами Премии «Щит и роза»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Таможня Крыма 20:49 14.03.2021

Заместитель начальника Крымской таможни Татьяна Кравец и первый заместитель начальника Севастопольской таможни Виктория Кобец – лауреаты Премии «Щит и роза».

11 марта 2021 года впервые в городе Севастополе состоялся региональный этап  торжественной церемонии вручения ежегодной премии «Щит и Роза», учреждённой в 2008 году Ассоциацией работников правоохранительных органов и спецслужб Российской Федерации» . Прекрасные представительницы правоохранительных органов Республики Крым и города Севастополя представляли свои ведомства в трёх номинациях  «За верность служебному долгу», «За многолетнюю службу Отечеству», «За высокие спортивные достижения и повышение авторитета Российского спорта». Награды лауреатам вручали  руководители силовых ведомств города Севастополя и Республики Крым, — сообщает пресс-служба Крымской таможни.

Сотрудницы Крымской таможни стали лауреатами Премии «Щит и роза»

Заместитель начальника Крымской таможни Татьяна Кравец, которая несёт службу в таможенных органах уже более 22 лет, и первый заместитель начальника Севастопольской таможни Виктория Кобец, посвятившая 19 лет службе в таможенных органах, награждены в номинации «За верность служебному долгу».

Сотрудницы Крымской таможни стали лауреатами Премии «Щит и роза»

Церемония завершилась концертной программой.

Фото: пресс-служба Крымской таможни.

Сотрудницы Крымской таможни стали лауреатами Премии «Щит и роза»

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