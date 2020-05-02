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Сотрудники инфекционной больницы Севастополя будут жить в гостинице «Крым»
Скриншот: СТВ

Сотрудники инфекционной больницы Севастополя будут жить в гостинице «Крым»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 15:41 02.05.2020

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев рассказал, где будет жить медицинский персонал городской инфекционной больницы в период борьбы с коронавирусной инфекцией. Это гостиница «Крым».

Есть гостиница в Балаклаве и здесь (в городе), в центре – гостиница «Крым» (расположена почти в центре города, на площади Восставших — ред.), – заявил он в телеэфире городского канала.

Сотрудникам двух больниц, которые специализируются на коронавирусной инфекции – инфекционной и №9 – рекомендовано переехать в гостиницы и проживать там за счёт бюджета, чтобы не подвергать риску заражения близких дома. Развожаев отметил, что все прислушались к этой рекомендации.

Напомним, у пяти сотрудников младшего медицинского персонала горбольницы №9 подтверждён диагноз COVID-19. Положительный результат теста был выявлен и у медсестры инфекционной больницы 25 апреля. 27 апреля стало известно о ещё одном сотруднике этого медучреждения с  COVID-19.

Сотрудники инфекционной больницы Севастополя будут жить в гостинице «Крым»

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