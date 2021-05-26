Сотрудники «КРЫМ-СПАС» готовят пляжи Феодосии к сезону

Водолазное обследование и очистку дна акватории пляжа в Феодосии провели спасатели-водолазы Феодосийского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС».

Во время работы, со дна моря, сотрудниками чрезвычайного ведомства были извлечены небольшие фрагменты металлических конструкций, и куски стекла, которые представляют потенциальную опасность для отдыхающих. Спасатели очистили акваторию на расстояние до 50 метров от уреза воды и на глубину до 2 метров. Общая площадь обследованной территории составила 5000 квадратных метров. Для проведения качественного обследования и очистки прибрежной зоны, водолазам-спасателям ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» необходимо разведать территорию дна моря на глубине до 2 метров. Водолазная служба оснащена для этого современным комплектом оборудования и техникой. По окончании водолазного обследования дна пляжей собственнику (водопользователю пляжа) вручается акт обследования пляжа, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.

Напомним, что в соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от 25 ноября 2014 года № 480 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Республики Крым», водолазное обследование дна пляжа должно быть обследовано в границах заплыва с обязательным оформлением акта водолазного обследования: Обследование и очистка дна акватории пляжа должны производиться водолазами организаций, имеющих разрешение на проведение данного вида работ в соответствии с требованиями Межотраслевых правил по охране труда при проведении водолазных работ.

Мы также напоминаем, что ответственность за обеспечение безопасности людей, охрану жизни и здоровья несет владелец пляжа. В связи с этим на период купального сезона водопользователи обязаны выполнить весь перечень требований, предъявляемых к общественным пляжам и местам массового отдыха людей на водных объектах Республики, прежде чем будет выдано соответствующее разрешение, выданного уполномоченным должностным лицом. В свою очередь крымские спасатели готовы оказать всю необходимую методическую и практическую помощь для того, чтобы обеспечить максимально эффективное обеспечение безопасности всех отдыхающих, — отмечают в чрезвычайном ведомстве.

фото: архив МЧС Республики Крым