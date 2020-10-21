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Сотрудники Росгвардии в Крыму предотвратили ряд правонарушений

Сотрудники Росгвардии в Крыму предотвратили ряд правонарушений

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 19:08 21.10.2020

Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю за прошедшую неделю пресекли несколько краж из охраняемых объектов, задержали и передали сотрудникам МВД более 10 человек, подозреваемых в нарушениях общественного правопорядка, в том числе, в состоянии алкогольного опьянения. Так:

  • В Керчи наряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал двух несовершеннолетних граждан, которые совершили кражу товаров в одном из супермаркетов города.
  • В городе Красноперекопск сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в ходе патрулирования задержали и передали полицейским нарушителя правопорядка, который в общественном месте употреблял алкогольную продукцию.
  • В субботу днём, к наряду вневедомственной охраны по городу Симферополь во время патрулирования обратилась девушка, с заявлением о том, что ей угрожает физической расправой мужчина. На требования росгвардейцев прекратить противоправные действия гражданин ответил грубой нецензурной бранью. Для дальнейшего разбирательства, молодой человек был передан сотрудникам МВД.

фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Республике Крым и г.Севастополю

Сотрудники Росгвардии в Крыму предотвратили ряд правонарушений

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