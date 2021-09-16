Сотрудники Росгвардии в Симферополе получили ключи от новых квартир

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов совместно с Директором Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующим войсками национальной гвардии Российской Федерации Виктором Золотовым принял участие в церемонии вручения ключей от новых квартир сотрудникам Росгвардии в Симферополе. Возведение трех новых домов по заказу Росгвардии началось в ноябре 2018 года, сегодня более 300 благоустроенных квартир готовы к сдаче непосредственно под ключ.

Хотелось бы особо подчеркнуть, что качественному решению задач социального обеспечения способствует также высокий уровень межведомственного взаимодействия органов управления всех уровней. И досрочный ввод в эксплуатацию жилого комплекса в Симферополе является наглядным примером совместной конструктивной работы федеральных и региональных властей, — цитирует Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ.

Виктор Золотов также поблагодарил Главу Крыма за многолетнюю всестороннюю поддержку инициатив Росгвардии в регионе и подчеркнул, что процесс интеграции Крыма в Российскую федерацию сопровождается реализацией множества крупных инфраструктурных проектов, требующих надёжной защиты, обеспечить которую призваны непосредственно войска Росгвардии.

Уже в нынешнем году мы приступаем к строительству военного городка в городе Керчи. Будут возведены 3 жилых дома по 108 квартир для проживания семей личного состава, который обеспечивает безопасность транспортных и энергетических переходов в Керченском проливе, — сообщил руководитель Росгвардии.

В свою очередь Сергей Аксёнов отметил, что войска Росгвардии успешно выполняют задачи по охране общественного порядка, общему обеспечению безопасности на территории Республики Крым. Правительством РК выстроено системное взаимодействие с командованием и личным составом территориальных подразделений Росгвардии в республике.

Благодарю командиров, личный состав, членов семей, которые поддерживают ребят. Безопасность Крыма на ваших плечах. Правительство республики со своей стороны будет оказывать содействие в подведении инфраструктуры к строящимся объектам. Мы движемся к общей цели, чтобы наш Крым был в безопасности и процветал, — заявил Глава РК.

фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым