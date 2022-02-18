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Сотруднику ООО «Севастопольэнерго» доведётся выплатить 40 тысяч рублей штрафа. За что?

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:59 18.02.2022

По материалам прокурорской проверки должностное лицо ООО «Севастопольэнерго» оштрафовано за нарушения законодательства об электроэнергетике.

Прокуратура Гагаринского района г. Севастополя провела проверку исполнения законодательства об электроэнергетике. Установлено, что общество с ограниченной ответственностью «Севастопольэнерго» несвоевременно выполняло технические условия на присоединение электроустановок четырех субъектов хозяйствования к электрической сети, что, в свою очередь, препятствовало им в осуществлении предпринимательской деятельности, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя. 

Прокуратура района в отношении должностного лица ООО «Севастопольэнерго» возбудила дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ (нарушение правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа, порядка подключения (технологического присоединения)). Рассмотрев материалы дел, УФАС России по Республике Крым и г. Севастополю оштрафовало виновное лицо на общую сумму 40 тыс. рублей.

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