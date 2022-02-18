Сотруднику ООО «Севастопольэнерго» доведётся выплатить 40 тысяч рублей штрафа. За что?

По материалам прокурорской проверки должностное лицо ООО «Севастопольэнерго» оштрафовано за нарушения законодательства об электроэнергетике.

Прокуратура Гагаринского района г. Севастополя провела проверку исполнения законодательства об электроэнергетике. Установлено, что общество с ограниченной ответственностью «Севастопольэнерго» несвоевременно выполняло технические условия на присоединение электроустановок четырех субъектов хозяйствования к электрической сети, что, в свою очередь, препятствовало им в осуществлении предпринимательской деятельности, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Прокуратура района в отношении должностного лица ООО «Севастопольэнерго» возбудила дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ (нарушение правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа, порядка подключения (технологического присоединения)). Рассмотрев материалы дел, УФАС России по Республике Крым и г. Севастополю оштрафовало виновное лицо на общую сумму 40 тыс. рублей.