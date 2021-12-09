Спасатели Черноморского флота отработали снятие корабля с мели

В Черном море экипаж спасательного судна «Эпрон» из состава аварийно-спасательного отряда Управления поисковых и аварийно-спасательных работ Черноморского флота в ходе учения выполнил снятие корабля с мели. Специалисты судна при этом отрабатывали метод кренования и дифферентования. Обстановку они оценивали с помощью подводных телевизионных комплексов. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Мероприятие состоялось в рамках курсовой задачи в соответствии с планом подготовки сил аварийно-спасательного отряда ЧФ.

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!