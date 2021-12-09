Пеноплекс
Горячие новости
Главная | Власть в Крыму | Черноморский флот | Спасатели Черноморского флота отработали снятие корабля с мели

crimeapress_news



реклама в крыму
Спасатели Черноморского флота отработали снятие корабля с мели
Фото: пресс-служба ЮВО

Спасатели Черноморского флота отработали снятие корабля с мели

Опубликовал: CrimeaPRESS в Черноморский флот 19:35 09.12.2021

В Черном море экипаж спасательного судна «Эпрон» из состава аварийно-спасательного отряда Управления поисковых и аварийно-спасательных работ Черноморского флота в ходе учения выполнил снятие корабля с мели. Специалисты судна при этом отрабатывали метод кренования и дифферентования. Обстановку они оценивали с помощью подводных телевизионных комплексов. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Мероприятие состоялось в рамках курсовой задачи в соответствии с планом подготовки сил аварийно-спасательного отряда ЧФ.

Спасатели Черноморского флота отработали снятие корабля с мели

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:

<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.