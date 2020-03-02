Специалисты Госкомрегистра Крыма проведут консультации в 27 крымских поселениях

Профильные специалисты Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым в марте в 27 крымских поселениях проведут консультации по вопросам учетно-регистрационной сферы. Первый «мартовский» выездной прием граждан сотрудники регистрирующего органа проведут в Трудовском сельском поселении Симферопольского района уже 5 числа. А 11 марта методическую помощь смогут получить жители Зыбинского сельского поселения Белогорского района.

Посмотреть даты консультаций в других муниципальных образованиях можно в графике, размещенном на портале Правительства РК. Отмечу, что часто у граждан возникают проблемы с оформлением недвижимости из-за элементарной нехватки знаний, так как учетно-регистрационная сфера имеет свою специфику и нюансы. В комитете стремятся сделать этот процесс максимально прозрачным, комфортным и понятным для каждого заявителя, — цитирует пресс-служба председателя Госкомрегистра Александра Спиридонова.