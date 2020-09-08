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Специалисты МЧС Крыма проверили пляжи курортного села Песчаное

Специалисты МЧС Крыма проверили пляжи курортного села Песчаное

Опубликовал: CrimeaPRESS в Пляжи Крыма 20:30 08.09.2020

Рабочая группа специалистов МЧС Крыма, совместно с администрацией Бахчисарайского района и сотрудниками ГИМС провели выборочный мониторинг обеспечения безопасности граждан на пяти пляжах в селе Песчаное (в Бахчисарайском районе).

В ходе выезда рабочая группа осматривала пляжи на наличие и оснащенность спасательных и медицинских постов, матросов-спасателей, разрешения на пользование пляжем, границ пляжа и участков акватории водного объекта, которые обозначаются буйками, местами для купания детей. Также, проводили мониторинг наличия профилактических и информационных стендов, спасательных кругов и жилетов, «концов Александрова», — отметили в МЧС РК.

Сообщается, что выявлен ряд недостатков и замечаний, на что было указано водопользователям и органам местного самоуправления для принятия к сведению и устранению. Так, на некоторых пляжах не было буйков, медицинских пунктов, а также спасательных лодок, не обозначены границы пляжей, и недостаточное количество матросов-спасателей. На основании выявленных замечаний был составлен протокол.

Напомним, сотрудники чрезвычайного ведомства провели мониторинг степени исполнения законодательства по обеспечению безопасности людей на водных объектах полуострова в городском округе Алушта, городском округе Судак, пгт. Николаевка, а также в Сакском районе. Работа в данном направлении продолжается.

Специалисты МЧС Крыма проверили пляжи курортного села Песчаное

Фото: МЧС РК.

Специалисты МЧС Крыма проверили пляжи курортного села Песчаное

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