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«Верево Сити»
Специалисты минкурортов Крыма провели рейд по пляжам Евпатории
Фото: минкурортов РК

Специалисты минкурортов Крыма провели рейд по пляжам Евпатории

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:20 24.08.2021

Проверено 58 пляжей.

Минкурортов Крыма продолжает проверки крымских пляжей. В ходе выезда в Евпаторию сотрудниками ведомства совместно с представителями администрации города проверено 58 пляжей.

В фокусе внимания, по-прежнему, санитарное состояние мест массового отдыха и соблюдение требований Роспотребнадзора, связанные с риском распространения новой короновирусной инфекции. Согласно требованиям, на пляжах установлены средства для санитарной обработки рук, по графику обрабатываются санитарные зоны и пляжное оборудование, — сообщили в министерстве курортов и туризма РК.

Особое внимание в ходе рейда уделяется контролю безопасности предоставления пляжных услуг, в том числе обеспечению дежурства матросов-спасателей.

Нарушения есть.

Из основных нарушений пляжей в евпаторийском поселке Заозерное — замечания к ненадлежащему виду информационных щитов — отсутствие памяток с рекомендациями по посещению пляжа в условиях риска распространения COVID-19, контактов администрации пляжа. На одном пляже из 26 отмечено неудовлетворительное санитарное состояние. Данные нарушения были устранены сотрудниками администраций пляжей в течении дня.

На пляжах города Евпатория соблюдаются требования Роспотребнадзора по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. При входе на пляжные территории расположены информационные щиты установленного образца, ведут дежурство матросы-спасатели, санитарное состояние пляжей удовлетворительное. Но также выявлены и нарушения — на двух пляжах из 32 установлены и используются мангалы, еще на двух пляжах во время мониторинга отсутствовали матросы-спасатели. На некоторых щитах отсутствовали контакты и памятки с рекомендациями по посещению пляжа в условиях риска распространения COVID-19. Данные нарушения были устранены сотрудниками администраций пляжей в течении дня, — отметили в минкурортов РК.

Позитив.

На пляжах Евпатории много специально оборудованных пляжей для туристов и жителей Крыма с ограниченными возможностями. А в этом купальном сезоне в Евпатории стало больше пляжей, пользователями которых ежедневно ведётся просеивание песка уборочными машинами, что позволяет сделать отдых туристов более комфортным.

Мониторинг минкурортов РК по безопасности и качеству предоставления услуг на пляжах будет продолжен до конца купального сезона.

Специалисты минкурортов Крыма провели рейд по пляжам Евпатории

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