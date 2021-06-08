Специалисты назвали вероятную причину провала асфальта на оживленной Евпаторийской трассе

Сильные дожди в зоне строительства коллектора стали возможной причиной обрушения дороги на Евпаторийской трассе, на выезде из Симферополя. Об этом пишет ИА «Крыминформ» , со ссылкой на заместителя начальника Службы автомобильных дорог Крыма Елену Неверову.

По ее словам провал – достаточно внушительный: размером полтора на полтора метра и глубиной до 3 метров. И это… не предел.

Под дорогой проходит коммуникация – там коллектор тянет, неделю шли дожди, возможно какой-то был подмыв, – сообщила Неверова. – По информации специалистов, коллектор проходит где-то на глубине 16 метров под дорогой. Что-то, видимо, там смыло, — рассказала Неверова.

Сколько времени понадобится на устранение проблемы и ремонтные работы – пока неизвестно. Точную причину обвала дороги выяснят чуть позднее.

Сейчас собираются специалисты, проведут изыскания. На сегодняшний день у нас пока первоочередное – это вопросы безопасности, мы перекрываем дорогу, – добавила Неверова.

Схему движения транспорта на время устранения проблемы будут менять: движение в сторону аэропорта перекроют по всем трем полосам (!), транспорт поедет по соседнему участку.