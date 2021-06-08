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Специалисты назвали вероятную причину провала асфальта на оживленной Евпаторийской трассе

Специалисты назвали вероятную причину провала асфальта на оживленной Евпаторийской трассе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 16:30 08.06.2021

Сильные дожди в зоне строительства коллектора стали возможной причиной обрушения дороги на Евпаторийской трассе, на выезде из Симферополя. Об этом пишет ИА «Крыминформ», со ссылкой на заместителя начальника Службы автомобильных дорог Крыма Елену Неверову.

По ее словам провал – достаточно внушительный: размером полтора на полтора метра и глубиной до 3 метров. И это… не предел.

Под дорогой проходит коммуникация – там коллектор тянет, неделю шли дожди, возможно какой-то был подмыв, – сообщила Неверова. – По информации специалистов, коллектор проходит где-то на глубине 16 метров под дорогой. Что-то, видимо, там смыло, — рассказала Неверова.

Сколько времени понадобится на устранение проблемы и ремонтные работы – пока неизвестно. Точную причину обвала дороги выяснят чуть позднее.

Сейчас собираются специалисты, проведут изыскания. На сегодняшний день у нас пока первоочередное – это вопросы безопасности, мы перекрываем дорогу, – добавила Неверова.

Схему движения транспорта на время устранения проблемы будут менять: движение в сторону аэропорта перекроют по всем трем полосам (!), транспорт поедет по соседнему участку.

Специалисты назвали вероятную причину провала асфальта на оживленной Евпаторийской трассе

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