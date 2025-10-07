Специалисты Гостехнадзора Севастополя провели технический осмотр почти 1000 самоходных машин

Технический осмотр самоходной техники представляет собой обязательную ежегодную проверку транспортных средств, используемых для сельскохозяйственных работ, строительства и промышленности. Во время процедуры инспектор Гостехнадзора при департаменте сельского хозяйства и потребительского рынка должен убедиться в исправности техники, соответствии её конструкции установленным нормам и готовности к безопасной эксплуатации.

С начала этого года проверено почти 1000 единиц техники. В ходе технического осмотра инспекторы оценивают техническое состояние машины: работоспособность тормозной системы, рулевого управления, световых приборов и других ключевых узлов, проверяют соответствие номерных агрегатов регистрационным данным, наличие аптечки первой помощи и огнетушителя, изучают документы на право управления техникой со стороны водителя.

По результатам осмотра выдается либо свидетельство о прохождении технического осмотра, либо акт о непрохождении ТО с указанием выявленных нарушений. Если были обнаружены неисправности, их необходимо оперативно устранить и пройти повторный осмотр.

Подать заявление на прохождение технического осмотра можно через портал Госуслуг:

1. Заявитель заполняет форму и прикрепляет необходимые документы.

2. Инспектор проверяет наличие у заявителя прав на управление или право владения техникой, корректность регистрационных данных, факт оплаты государственной пошлины.

3. После всех проверок назначается место и время проведения технического осмотра.

Если при первичном осмотре выявлены неисправности, то госпошлина повторно не взимается. Обязательному техническому осмотру подлежит любая самоходная техника на сельскохозяйственных предприятиях и дорожно-строительных организациях, заводах и производственных площадках, в торговых центрах, пунктах проката.

Владельцы минитракторов, мотоблоков, погрузчиков и другой спецтехники также обязаны проходить техосмотр раз в год.

Прохождение технического осмотра — не просто обязанность владельца техники.

По словам начальника отдела надзора за техническим состоянием и эксплуатацией самоходных машин и других видов техники Гостехнадзора Юрия Кужанова, это мера предупреждения аварийных ситуаций, травматизма и даже человеческих жертв. Исправное состояние техники снижает риск поломок, повышает уровень безопасности на дорогах и рабочих площадках, а также обеспечивает выполнение требований законодательства.

Кроме того, своевременное прохождение ТО избавляет владельцев от возможных штрафов и административной ответственности за эксплуатацию неисправной техники.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя