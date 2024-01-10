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Специалисты «энерго» оперативно устранило последствия непогоды на северо-западе полуострова

Специалисты «Крымэнерго» оперативно устранило последствия непогоды на северо-западе полуострова

Опубликовал: CrimeaPRESS в Энергетика Крыма 21:48 10.01.2024

Аварийные бригады «Крымэнерго» восстановили электроснабжение потребителей полуострова, нарушенное в период действия штормового предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях.

9 января порывистый ветер, налипание мокрого снега, «пляска проводов», обледенение энергообъектов спровоцировали повреждение трёх ЛЭП 110 кВ, двух ЛЭП 35 кВ, сорока ЛЭП 6-10 кВ на территории полуострова. Наибольшее количество технологических нарушений было зафиксировано в Черноморском районе.

Специалисты ГУП РК «Крымэнерго» до окончания суток 9 января завершили работы по устранению повреждений в сетях. Контроль за выполнением мероприятий осуществляли лично заместитель министра топлива и энергетики РК Владимир Воронкин и генеральный директор ГУП РК «Крымэнерго» Вячеслав Гайдук, — сообщили в республиканском Совмине.

Контакт-центр энергопредприятия продолжает работать в усиленном режиме. Напоминаем, при прекращении электроснабжения потребители могут круглосуточно обращаться на «горячую линию» ГУП РК «Крымэнерго» по номерам: 88005060012 (с мобильного), 08005060012 (со стационарного), а также направлять сообщения на телефон +79789936951.  Кроме того, работает дополнительный номер +79785353535 (бесплатно для абонентов оператора Республики Крым «Волна» и WIN-mobilе; для абонентов других операторов плата взимается согласно тарифу оператора связи).

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