Специалисты Минтуризма РК проверили пляжные территории в Судаке

Всего в городском округе Судак заявлено к работе 18 пляжей. В ходе выезда с участием министра курортов и туризма РК Сергея Ганзия и главы администрации Судака Константина Подсевалова проведён мониторинг пляжей на набережной.

На пляжах проведены обследования дна, обеспечена работа матросов-спасателей. Санитарное состояние пляжей – удовлетворительное. Установлены кабины для переодевания, навесы, есть необходимый пляжный инвентарь, урны для сбора мусора, который вывозится регулярно. Пользователи пляжей после замечаний обязались побелить прилегающие подпорные стены и привести в надлежащее состояние информационные щиты. Особое внимание было уделено курортным территориям в поселке Морское. В сезоне 2024 в поселке функционируют два пляжа – ООО «ОАК-Здоровье» и ИП Алейник. На данных пляжах обеспечено дежурство матросов-спасателей, установлено необходимое пляжное оборудование и пандус для маломобильных групп населения, демонтаж части металлических конструкций был проведен в оперативном режиме, — сообщили в пресс-службе Министерства курортов и туризма РК.

Администрации города Судака рекомендовано принять меры по демонтажу аварийных объектов и травмоопасных металлических конструкций в акватории, прилегающей к пляжам, провести ремонт уличной скамьи и обеспечить полив зеленых насаждений в районе пляжей в Морском.

В ходе выезда с администрацией города на встрече с инициативной группой жителей поселка обсудили его туристическое развитие, проблемные вопросы, определили наиболее острые проблемы, их решения взяты на контроль.

На данный момент в поселке уже в марте текущего года завершены работы по реконструкции канализационных очистных сооружений, на данный момент осуществляются мероприятия по вводу их в эксплуатацию.

Организованы первоочередные меры по ограждению проезда небезопасных участков автомобильной дороги «Алушта — Судак — Феодосия» — участок села Морское, вдоль прибрежной полосы, организован объезд и проводятся мероприятия по восстановительным работам, которые должны завершиться в 2024 году. В ходе выполнения поручения Главы Республики Крым проводится грейдирование грунтовых дорог села Морское.

Мониторинг пляжных территорий продолжится на постоянной основе. Просим всех пользователей пляжей быть гостеприимными и радушными с гостями, следить за порядком и обеспечивать постоянное наблюдение за безопасностью отдыха.

Ранее сообщалось, что всего к работе в высоком сезоне-2024 года заявлено более 340 пляжей, их перечень размещен на сайте Министерства курортов и туризма Республики Крым.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК