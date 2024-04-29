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Специализированный спинальный санаторий имени академика Н.Н. Бурденко отметил полувековой юбилей

Специализированный спинальный санаторий имени академика Н.Н. Бурденко отметил полувековой юбилей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 17:03 29.04.2024

В минувшие выходные «Специализированный спинальный санаторий имени академика Н.Н. Бурденко» отметил 50 лет со дня основания.

Специализированный спинальный санаторий имени академика Н.Н. Бурденко отметил полувековой юбилей

Специализированный спинальный санаторий имени академика Н.Н. Бурденко — это уникальная, известная на всю Россию здравница, расположенная на берегу Сакского соленого лечебного озера, — рассказал министр здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский. 

Специализированный спинальный санаторий имени академика Н.Н. Бурденко отметил полувековой юбилей

Санаторий имени академика Н. Н. Бурденко — один из немногих санаториев в Крыму, который имеет возможность санаторно-курортного лечения инвалидов с нарушением функции ходьбы III степени и с нарушением функций самообслуживания.

Специализированный спинальный санаторий имени академика Н.Н. Бурденко отметил полувековой юбилей

Основной профиль учреждения — санаторно-курортное лечение и реабилитация пациентов с последствиями травм и заболеваний центральной нервной системы, периферической нервной системы, костно-мышечной системы, опорно-двигательного аппарата, после операций на позвоночнике, с детским церебральным параличом, детским спинальным параличом.

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Специализированный спинальный санаторий имени академика Н.Н. Бурденко отметил полувековой юбилей

За 50 лет функционирования санаторием накоплен бесценный опыт по лечению пациентов с вышеперечисленной патологией. За весь период работы санаторий принял на лечение более 150 тысяч пациентов, — сообщил глава крымского минздрава. 

Специализированный спинальный санаторий имени академика Н.Н. Бурденко отметил полувековой юбилей

Основу санаторно-курортного (реабилитационного) лечения составляют уникальные методики лечения с использованием природных грязей и рапы Сакского озера, минеральной воды, физиотерапевтические методы лечения, лечебный медицинский массаж, индивидуальные занятия с пациентами лечебной физкультурой, климатолечение и аэроионотерапия.

Специализированный спинальный санаторий имени академика Н.Н. Бурденко отметил полувековой юбилей

В санатории обеспечена доступная среда, номера оборудованы специализированной мебелью, функциональными кроватями с балканскими рамами для удобства инвалидов.

Специализированный спинальный санаторий имени академика Н.Н. Бурденко отметил полувековой юбилей

Для обеспечения медицинского наблюдения и оперативного оказания медицинской помощи в санатории круглосуточно дежурит медицинский персонал. В учреждении трудятся опытные, высоковалифицированные сотрудники.

Специализированный спинальный санаторий имени академика Н.Н. Бурденко отметил полувековой юбилейСпециализированный спинальный санаторий имени академика Н.Н. Бурденко отметил полувековой юбилейФото: минздрав РК

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медицина и здравоохранение в Крыму
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