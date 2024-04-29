Специализированный спинальный санаторий имени академика Н.Н. Бурденко отметил полувековой юбилей

В минувшие выходные «Специализированный спинальный санаторий имени академика Н.Н. Бурденко» отметил 50 лет со дня основания.

Специализированный спинальный санаторий имени академика Н.Н. Бурденко — это уникальная, известная на всю Россию здравница, расположенная на берегу Сакского соленого лечебного озера, — рассказал министр здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский.

Санаторий имени академика Н. Н. Бурденко — один из немногих санаториев в Крыму, который имеет возможность санаторно-курортного лечения инвалидов с нарушением функции ходьбы III степени и с нарушением функций самообслуживания.

Основной профиль учреждения — санаторно-курортное лечение и реабилитация пациентов с последствиями травм и заболеваний центральной нервной системы, периферической нервной системы, костно-мышечной системы, опорно-двигательного аппарата, после операций на позвоночнике, с детским церебральным параличом, детским спинальным параличом.

За 50 лет функционирования санаторием накоплен бесценный опыт по лечению пациентов с вышеперечисленной патологией. За весь период работы санаторий принял на лечение более 150 тысяч пациентов, — сообщил глава крымского минздрава.

Основу санаторно-курортного (реабилитационного) лечения составляют уникальные методики лечения с использованием природных грязей и рапы Сакского озера, минеральной воды, физиотерапевтические методы лечения, лечебный медицинский массаж, индивидуальные занятия с пациентами лечебной физкультурой, климатолечение и аэроионотерапия.

В санатории обеспечена доступная среда, номера оборудованы специализированной мебелью, функциональными кроватями с балканскими рамами для удобства инвалидов.

Для обеспечения медицинского наблюдения и оперативного оказания медицинской помощи в санатории круглосуточно дежурит медицинский персонал. В учреждении трудятся опытные, высоковалифицированные сотрудники.

Фото: минздрав РК