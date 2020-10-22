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Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов проверил социальные объекты Симферопольского района

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов проверил социальные объекты Симферопольского района

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:18 22.10.2020

В Республике уверенными темпами идет строительство и модернизация объектов спорта и культуры. Такое мнение выразил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, побывав с рабочей поездкой в Симферопольском районе.

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов проверил социальные объекты Симферопольского района

Глава крымского парламента посетил среднее профессиональное училище олимпийского резерва в селе Краснолесье, где ознакомился с ходом строительства новых объектов и реконструкцией существующих в рамках Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы». В училище строятся новые футбольные поля с искусственным и натуральным покрытием, многофункциональные спортивные площадки, модульные раздевалки, реконструируются здания физкультурно-оздоровительных комплексов, пешеходные дорожки и проезды для автотранспорта, благоустраивается территория и многое другое. По словам Владимира Константинова, такая школа олимпийского резерва – это мечта любого спортсмена.

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов проверил социальные объекты Симферопольского района

Здесь сформирована серьезная спортивная база, есть свои традиции и достижения. После того, как все работы будут завершены, смело можно проводить соревнования и приглашать на сборы ведущих спортсменов. Реализация этого проекта даст крымскому спорту положительный эффект, — отметил он.

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов проверил социальные объекты Симферопольского района

Остался доволен Константинов и результатами капитального ремонта в Краснолесском клубе, который был сдан в эксплуатацию в прошлом году. Он подчеркнул, что «во всех регионах мы наблюдаем положительную тенденцию в данном направлении – строятся новые модульные дома культуры и ремонтируются старые».

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов проверил социальные объекты Симферопольского района

Уверен, что пройдет еще немного времени и сельская культура выйдет совершенно на новый уровень. И это будет не исключение из правил, а наша повседневная работа, — сказал спикер.

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов проверил социальные объекты Симферопольского района

Кроме того, на базе Дома культуры создана модельная библиотека, которая, по его мнению, «является удачным примером сочетания и традиционных принципов работы, и современных».

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов проверил социальные объекты Симферопольского района

В селе Заречное Владимир Константинов побывал на строительстве школы на 800 мест, где на сегодняшний день ведутся отделочные работы, прокладываются сети электроснабжения и теплоснабжения, благоустраивается территория. Председатель Госсовета обозначил, что, несмотря на сложность объекта с инженерной точки зрения, он должен быть завершен в марте следующего года. Владимир Константинов отметил, что слабое место в реализации многих социальных проектов заключается в том, с момента сдачи объекта до срока ввода его в эксплуатацию проходит слишком много времени.

Это нерациональное использование государственных средств и, конечно же, нет социального эффекта, так как эти здания могут стоять месяцами и даже годами, пока нерадивые хозяева не приступят к использованию объекта по назначению. К тому же очень важно, чтобы не затягивался процесс с оформлением технической документации, других разрешительных документов, необходимых для завершения проекта. Эту процедуру нужно запускать своевременно, – подчеркнул Владимир Константинов.

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов проверил социальные объекты Симферопольского района

Он отметил, что администрации даны соответствующие указания для предотвращения подобных негативных ситуаций при текущем строительстве образовательного учреждения.

По итогам рабочей поездки в Симферопольский район будет составлен итоговый протокол с перечнем проблемных вопросов, которые необходимо держать на контроле. В него войдут объекты ФЦП. В частности, это новый детский сад на 150 мест в селе Заречное. Его строительство не завершено по причине неправильно составленной проектно-сметной документации. Дошкольное учреждение будет достраивать новый подрядчик. Похожая ситуация и с детским садом на 120 мест в селе Доброе. К сожалению, есть такие примеры, когда строительство важных социальных объектов затягивается по времени, к тому же добавляется длительный процесс различных согласований по вводу в эксплуатацию. В итоге детский сад или школа простаивают по несколько месяцев до начала полного функционирования. Такого не должно быть. Вместе с депутатом-мажоритарщиком Игорем Будановым и местной властью будем контролировать ход работ по строительству этих проблемных объектов, — подвел итог рейда Владимир Константинов.

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов проверил социальные объекты Симферопольского района

Фото: пресс-служба Госсовета РК.

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов проверил социальные объекты Симферопольского района

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