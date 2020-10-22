Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов проверил социальные объекты Симферопольского района

В Республике уверенными темпами идет строительство и модернизация объектов спорта и культуры. Такое мнение выразил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, побывав с рабочей поездкой в Симферопольском районе.

Глава крымского парламента посетил среднее профессиональное училище олимпийского резерва в селе Краснолесье, где ознакомился с ходом строительства новых объектов и реконструкцией существующих в рамках Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы». В училище строятся новые футбольные поля с искусственным и натуральным покрытием, многофункциональные спортивные площадки, модульные раздевалки, реконструируются здания физкультурно-оздоровительных комплексов, пешеходные дорожки и проезды для автотранспорта, благоустраивается территория и многое другое. По словам Владимира Константинова, такая школа олимпийского резерва – это мечта любого спортсмена.

Здесь сформирована серьезная спортивная база, есть свои традиции и достижения. После того, как все работы будут завершены, смело можно проводить соревнования и приглашать на сборы ведущих спортсменов. Реализация этого проекта даст крымскому спорту положительный эффект, — отметил он.

Остался доволен Константинов и результатами капитального ремонта в Краснолесском клубе, который был сдан в эксплуатацию в прошлом году. Он подчеркнул, что «во всех регионах мы наблюдаем положительную тенденцию в данном направлении – строятся новые модульные дома культуры и ремонтируются старые».

Уверен, что пройдет еще немного времени и сельская культура выйдет совершенно на новый уровень. И это будет не исключение из правил, а наша повседневная работа, — сказал спикер.

Кроме того, на базе Дома культуры создана модельная библиотека, которая, по его мнению, «является удачным примером сочетания и традиционных принципов работы, и современных».

В селе Заречное Владимир Константинов побывал на строительстве школы на 800 мест, где на сегодняшний день ведутся отделочные работы, прокладываются сети электроснабжения и теплоснабжения, благоустраивается территория. Председатель Госсовета обозначил, что, несмотря на сложность объекта с инженерной точки зрения, он должен быть завершен в марте следующего года. Владимир Константинов отметил, что слабое место в реализации многих социальных проектов заключается в том, с момента сдачи объекта до срока ввода его в эксплуатацию проходит слишком много времени.

Это нерациональное использование государственных средств и, конечно же, нет социального эффекта, так как эти здания могут стоять месяцами и даже годами, пока нерадивые хозяева не приступят к использованию объекта по назначению. К тому же очень важно, чтобы не затягивался процесс с оформлением технической документации, других разрешительных документов, необходимых для завершения проекта. Эту процедуру нужно запускать своевременно, – подчеркнул Владимир Константинов.

Он отметил, что администрации даны соответствующие указания для предотвращения подобных негативных ситуаций при текущем строительстве образовательного учреждения.

По итогам рабочей поездки в Симферопольский район будет составлен итоговый протокол с перечнем проблемных вопросов, которые необходимо держать на контроле. В него войдут объекты ФЦП. В частности, это новый детский сад на 150 мест в селе Заречное. Его строительство не завершено по причине неправильно составленной проектно-сметной документации. Дошкольное учреждение будет достраивать новый подрядчик. Похожая ситуация и с детским садом на 120 мест в селе Доброе. К сожалению, есть такие примеры, когда строительство важных социальных объектов затягивается по времени, к тому же добавляется длительный процесс различных согласований по вводу в эксплуатацию. В итоге детский сад или школа простаивают по несколько месяцев до начала полного функционирования. Такого не должно быть. Вместе с депутатом-мажоритарщиком Игорем Будановым и местной властью будем контролировать ход работ по строительству этих проблемных объектов, — подвел итог рейда Владимир Константинов.

Фото: пресс-служба Госсовета РК.