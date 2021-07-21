Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов встретился с трудовым коллективом завода «Фиолент»

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов посетил крупнейшее приборостроительное предприятие АО «Завод «Фиолент». Спикер крымского парламента пообщался с руководством и трудовым коллективом завода.

Он отметил, что предприятие особенное, имеет свою специфику, работает на очень конкурентом рынке, занимается высокотехнологичным и наукоёмким производством.

Безусловно, нам важно оценить пульс предприятия. Заводу приходится конкурировать не только с зарубежными компаниями, но и с отечественными, у которых есть преимущество. По некоторым видам продукции Фиолент является безусловным лидером. Тем не менее, заводу необходима государственная поддержка, и не потому что мы хотим отказаться от рыночных принципов, а потому что специфика санкционного режима не даёт им реализоваться в полной мере. Поддержка заводу оказывается федеральной, региональной властью и Главой Республики Крым, — подчеркнул Константинов.

Глава Госсовета добавил, что в 2014 году, после воссоединения Крыма с Россией, завод одним из первых предприятий крымской промышленности прошел этап интеграции в российское правовое поле. Возвращение в Россию открыло заводу новые возможности для разработки и выпуска инновационной продукции.

Фото и материалы: пресс-служба Госсовета РК.