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Спикер Госсовета Республики Владимир Константинов посетил агропредприятия Западного Крыма

Спикер Госсовета Республики Владимир Константинов посетил агропредприятия Западного Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:17 26.06.2020

Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов побывал с рабочей поездкой в Раздольненском и Черноморском районах, где посетил крупные, динамично развивающиеся сельскохозяйственные предприятия.

Спикер Госсовета Республики Владимир Константинов посетил агропредприятия Западного Крыма

В пгт. Раздольное глава крымского парламента оценил работу молокоперерабатывающего предприятия ООО «ЮГ МОЛОКО», осмотрел производственные цеха и оборудование завода, ознакомился с выпускаемой продукцией, пообщался с руководством предприятия.

Вся продукция — высокого качества и пользуется большим спросом среди жителей и гостей республики, потому что изготавливается из натурального сырья. В планах у руководства — расширение ассортимента производства, в том числе рассматривается возможность увеличить перечень торгово-розничных сетей и фирменных магазинов, где будут представлены товары данной торговой марки, — поделился впечатлениями спикер.

Спикер Госсовета Республики Владимир Константинов посетил агропредприятия Западного Крыма

В Черноморском районе Владимир Константинов посетил предприятие ООО «Сармат Агро-плюс», где выращивают зерновые и технические культуры. По словам Владимира Константинова, несмотря на природные катаклизмы, агропредприятия стабильно работают.

Посещение регионов позволило сформировать целостную картину ситуации в сельскохозяйственной отрасли, увидеть проблемы, с которыми столкнулись аграрии в период вспышки пандемии Covid-19 и после выхода из ограничительных мер. Обобщив полученную информацию, мы уже осенью будем понимать, кто нуждается в помощи и будем готовы оказать поддержку в рамках государственных программ, — отметил глава крымского парламента.

Спикер Госсовета Республики Владимир Константинов посетил агропредприятия Западного Крыма

Кроме того Владимир Константинов обратил внимание на то, как организована работа на избирательных участках в регионах.

Муниципалитеты подошли к организации процесса очень тщательно. На всех участках выполняются нормы санитарной безопасности. Людям выдают одноразовые маски и перчатки, соблюдается социальная дистанция. Отмечу, что настроение у людей хорошее. Уверен, крымчане примут активное участие в общероссийском голосовании по поправкам в основной закон России, — резюмировал спикер Госсовета РК.

Спикер Госсовета Республики Владимир Константинов посетил агропредприятия Западного Крыма

Фото: пресс-служба Госсовета РК.

Спикер Госсовета Республики Владимир Константинов посетил агропредприятия Западного Крыма

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