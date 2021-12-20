Спикер Госсовета РК Владимир Константинов наградил лучших спортсменов года

В Симферополе чествовали лучших тренеров и федераций по олимпийским видам спорта, а также подвели итоги выступления крымских спортсменов в официальных спортивных мероприятиях 2021 года. Награды вручал председатель Госсовета РК Владимир Константинов.

Почетными гостями мероприятия стали сопредседатель Регионального отделения ОНФ России в Крыму, Олимпийский чемпион 1972 года по греко-римской борьбе, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России и Республики Узбекистан Рустем Казаков, мастер спорта СССР международного класса по легкой атлетике, участник Олимпиады – 80, участник эстафетной Матчевой встречи «США – СССР» Анатолий Решетняк, заслуженный мастер спорта по пулевой стрельбе, участник Олимпийских игр в Афинах, многократный чемпион и рекордсмен мира и России Владислав Прянишников.

В своем выступлении Владимир Константинов отметил, что в российском Крыму проводится масштабная работа по модернизации спортивной инфраструктуры.

В Республике восстанавливаются крупные спортивные объекты — это «Крымское среднее профессиональное училище олимпийского резерва» в селе Краснолесье Симферопольского района, в ближайшие дни состоится официальное открытие «Регионального спортивно-тренировочного центра «Крым-СПОРТ» в Симферополе, а также в столице строится Центр олимпийской подготовки по водным видам спорта, недавно открылся Дворец спорта в Евпатории. Кроме того, в муниципальных образованиях и сельских поселениях возводятся современные физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные площадки и стадионы. Подчеркну, что в России крымский спорт находится на совершенно другом уровне. Уверен, что такая масштабная модернизация отрасли вернёт полуострову былую спортивную славу, — сказал Константинов.

Спикер крымского парламента вручил лучшим тренерам и спортсменам награды за достижения в 2021 году.

Фото и материалы: пресс-служба Госсовета РК.

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