реклама крым
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Спикер крымского парламента приглашает на полуостров крупные российские компании и банки

crimeapress_news



реклама в крыму
Спикер крымского парламента приглашает на полуостров крупные российские компании и банки
Фото: страница ВК В.Константинова

Спикер крымского парламента приглашает на полуостров крупные российские компании и банки

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:54 17.03.2022

Спикер крымского парламента Владимир Константинов напомнил слова Президента РФ Владимира Путина: крупным российским компаниям, в том числе банкам, больше нечего бояться. Можно начинать работать в Крыму.

Мы ждём всех на Крымской земле. Мы готовы воспользоваться открывшейся возможностью ещё больше интегрироваться в российское пространство. Пусть возможности эти связаны с тем, что всю страну теперь накрыло санкциями, нам тем более следует держаться вместе и сообща давать отпор экономической агрессии, развязанной Западом против нашей страны.

Мы возвращались в Россию для того, чтобы быть с ней единым целым как в радости, так и в горе, как в благополучные времена, так и в годину испытаний. И мы готовы взять на себя свою долю ответственности за будущее России. Президент в который раз демонстрирует, что он держит руку на пульсе, лично следит за ходом социально-экономического развития Крыма. Крымчане это ощущают и потому их поддержка президента, любой его инициативы, запредельна, — заявил Владимир Константинов.

 

Узнайте больше:  Мнение: с 2014 года Крым - в эпицентре мировой политики

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.