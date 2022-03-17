Спикер крымского парламента приглашает на полуостров крупные российские компании и банки

Спикер крымского парламента Владимир Константинов напомнил слова Президента РФ Владимира Путина: крупным российским компаниям, в том числе банкам, больше нечего бояться. Можно начинать работать в Крыму.

Мы ждём всех на Крымской земле. Мы готовы воспользоваться открывшейся возможностью ещё больше интегрироваться в российское пространство. Пусть возможности эти связаны с тем, что всю страну теперь накрыло санкциями, нам тем более следует держаться вместе и сообща давать отпор экономической агрессии, развязанной Западом против нашей страны.

Мы возвращались в Россию для того, чтобы быть с ней единым целым как в радости, так и в горе, как в благополучные времена, так и в годину испытаний. И мы готовы взять на себя свою долю ответственности за будущее России. Президент в который раз демонстрирует, что он держит руку на пульсе, лично следит за ходом социально-экономического развития Крыма. Крымчане это ощущают и потому их поддержка президента, любой его инициативы, запредельна, — заявил Владимир Константинов.