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Спикер крымского парламента Владимир Константинов отправился в Керчь, проверить объекты здравоохранения

Спикер крымского парламента Владимир Константинов отправился в Керчь, проверить объекты здравоохранения

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:26 26.01.2022

Необходимо нарастить темпы реконструкции городских больниц Керчи, придать процессу модернизации учреждений здравоохранения большую динамику. Такую задачу перед профильным министерством и органами местного самоуправления поставил председатель Госсовета РК Владимир Константинов в ходе рабочей поездки в Керчь.

Он осмотрел новое отделение реанимации на базе первично-сосудистого отделения Керченской больницы № 1 им. Н.И. Пирогова. Отделение анестезиологии — реанимации с палатами для реанимации и интенсивной терапии, 6 реанимационными койками было открыто в июне 2021 года и за прошедшее время лечение в нем получили 395 пациентов.

По мнению спикера крымского парламента, система здравоохранения Республики претерпела значительные преобразования по сравнению с 2014 годом, реализованы новые прорывные проекты.

Появились с нуля построенные лечебные учреждения, которые уже стали флагманами в сфере здравоохранения, открыты сотни ФАПов и амбулаторий. Параллельно решаются и кадровые вопросы. В Крым приезжают успешные и талантливые врачи, в частности, хирурги, которые уже проводят сложные операции, ранее доступные только жителям столицы. Вся система здравоохранения движется серьезными темпами и важно не терять этой положительной динамики, — подвел итоги поездки Владимир Константинов.

Спикер крымского парламента Владимир Константинов отправился в Керчь, проверить объекты здравоохранения

 

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