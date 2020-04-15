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Спикер Заксобрания Севастополя рассказал о работе депутатского корпуса в режиме «повышенной готовности»

Спикер Заксобрания Севастополя рассказал о работе депутатского корпуса в режиме «повышенной готовности»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:14 15.04.2020

Председатель Заксобрания Севастополя Владимир Немцев дал интервью Севастопольскому телевидению Севастополя. Программа вышла в эфир 14 апреля. Разговор касался эпидемиологической ситуации в городе, условий жизни и работы во время самоизоляции, мерах поддержки и помощи севастопольцам.

Спикер рассказал, что севастопольский парламент ни на день не приостанавливал свою работу. Все заседания и совещания проходят по графику. Проводятся они дистанционно.

Все обращения принимаются и обрабатываются вовремя. Все необходимые решения принимаются безотлагательно, — отметил глава севастопольского парламента.

Владимир Немцев обратил внимание и на то, что в округах также продолжается работа. Депутаты совершают рабочие выезды, посещают те или иные объекты, на месте изучают проблемы, с которыми обращаются жители.

Помимо этого, многие депутаты активно включились в работу волонтерского центра. Некоторые сами стали волонтёрами – развозят продукты нуждающимся, шьют и раздают маски, обеспечивают людей средствами защиты.   

Владимир Немцев, отвечая на вопрос журналиста, подчеркнул, что законотворческая работа не останавливается. Сейчас вместе с правительством идет работа над проектом закона по введению дополнительных мер поддержки предпринимателей. Отдельно обсуждаются варианты помощи семьям с детьми, а также людям, на которых сейчас ложится повышенная нагрузка. В первую очередь это медики.

Мы на законодательном уровне готовы принять все меры поддержки, для всех жителей, которые нуждаются в этом, — отметил Владимир Немцев и поблагодарил тех севастопольцев, которые со своей стороны оказывают помощь властям. — Жители участвуют в волонтерской помощи. Большая помощь и от тех, кто соблюдает режим самоизоляции. Это очень важно сохранять режим самоизоляции, оставаться дома, тем самым снижать риск заражения близких, риск распространения коронавирусной инфекции.

Спикер Заксобрания Севастополя рассказал о работе депутатского корпуса в режиме «повышенной готовности»

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