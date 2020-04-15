Спикер Заксобрания Севастополя рассказал о работе депутатского корпуса в режиме «повышенной готовности»

Председатель Заксобрания Севастополя Владимир Немцев дал интервью Севастопольскому телевидению Севастополя.
Спикер рассказал, что севастопольский парламент ни на день не приостанавливал свою работу. Все заседания и совещания проходят по графику. Проводятся они дистанционно.
Все обращения принимаются и обрабатываются вовремя. Все необходимые решения принимаются безотлагательно, — отметил глава севастопольского парламента.
Владимир Немцев обратил внимание и на то, что в округах также продолжается работа. Депутаты совершают рабочие выезды, посещают те или иные объекты, на месте изучают проблемы, с которыми обращаются жители.
Помимо этого, многие депутаты активно включились в работу волонтерского центра. Некоторые сами стали волонтёрами – развозят продукты нуждающимся, шьют и раздают маски, обеспечивают людей средствами защиты.
Владимир Немцев, отвечая на вопрос журналиста, подчеркнул, что законотворческая работа не останавливается. Сейчас вместе с правительством идет работа над проектом закона по введению дополнительных мер поддержки предпринимателей. Отдельно обсуждаются варианты помощи семьям с детьми, а также людям, на которых сейчас ложится повышенная нагрузка. В первую очередь это медики.
Мы на законодательном уровне готовы принять все меры поддержки, для всех жителей, которые нуждаются в этом, — отметил Владимир Немцев и поблагодарил тех севастопольцев, которые со своей стороны оказывают помощь властям. — Жители участвуют в волонтерской помощи. Большая помощь и от тех, кто соблюдает режим самоизоляции. Это очень важно сохранять режим самоизоляции, оставаться дома, тем самым снижать риск заражения близких, риск распространения коронавирусной инфекции.