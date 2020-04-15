Спикер Заксобрания Севастополя рассказал о работе депутатского корпуса в режиме «повышенной готовности»

Председатель Заксобрания Севастополя Владимир Немцев дал интервью Севастопольскому телевидению Севастополя. Программа вышла в эфир 14 апреля. Разговор касался эпидемиологической ситуации в городе, условий жизни и работы во время самоизоляции, мерах поддержки и помощи севастопольцам.

Спикер рассказал, что севастопольский парламент ни на день не приостанавливал свою работу. Все заседания и совещания проходят по графику. Проводятся они дистанционно.

Все обращения принимаются и обрабатываются вовремя. Все необходимые решения принимаются безотлагательно, — отметил глава севастопольского парламента.

Владимир Немцев обратил внимание и на то, что в округах также продолжается работа. Депутаты совершают рабочие выезды, посещают те или иные объекты, на месте изучают проблемы, с которыми обращаются жители.

Помимо этого, многие депутаты активно включились в работу волонтерского центра. Некоторые сами стали волонтёрами – развозят продукты нуждающимся, шьют и раздают маски, обеспечивают людей средствами защиты.

Владимир Немцев, отвечая на вопрос журналиста, подчеркнул, что законотворческая работа не останавливается. Сейчас вместе с правительством идет работа над проектом закона по введению дополнительных мер поддержки предпринимателей. Отдельно обсуждаются варианты помощи семьям с детьми, а также людям, на которых сейчас ложится повышенная нагрузка. В первую очередь это медики.