Спикер Заксобрания Севастополя Владимир Немцев о предложенных Президентом изменениях в Конституцию

Государственная Дума единогласно приняла в первом чтении внесенный Президентом России законопроект о поправке в Конституцию РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти». Второе чтение намечено на 11 февраля. Спикер Заксобрания Севастополя Владимир Немцев отметил, что на сегодняшний день депутаты Законодательного Собрания Севастополя активно участвуют в процессе, действуя в рамках Федерального закона №33 «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации».

Согласно этому закону после принятия Госдумой в первом чтении, будут рассматриваться поправки, если они будут. Затем еще рассматривается Государственной Думой и после окончательного утверждения, документ должен быть рассмотрен в Совете Федерации. Далее эти поправки будут рассылаться по регионам, где после их рассмотрения в комитетах и комиссиях выносится на рассмотрение на сессии. Конечно мы сразу включились в работу, в процесс обсуждения и внутри фракций, комитетов, всего депутатского корпуса. Я лично и депутаты поддерживают изменения в Конституцию, предложенные Президентом, — цитирует Немцева пресс-служба севастопольского парламента.

Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» предусматривает изменения в положения 22 статей Основного закона с 3 по 8 главы в целях развития политической системы и усиления механизмов защиты конституционных прав и свобод.

Внесенные проектом поправки не затрагивают фундаментальных основ Конституции РФ и не предусматривают изменения глав 1, 2 и 9 Основного закона. После подписания закона Президентом России он будет вынесен на общенародное голосование.