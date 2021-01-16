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Спикер Заксобрания Севастополя встретился с жителями улиц Тараса Шевченко и Комбрига Потапова

Спикер Заксобрания Севастополя встретился с жителями улиц Тараса Шевченко и Комбрига Потапова

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:31 16.01.2021

Председатель Заксобрания Севастополя, депутат, избранный по мажоритарному округу № 4, Владимир Немцев провел рабочий выезд, в рамках которого пообщался с жителями домов 47 и 49 по улице Тараса Шевченко и дома 24 по улице Комбрига Потапова. Во время предвыборной кампании севастопольцы озвучили парламентарию ряд проблемных вопросов. О ходе решения некоторых наказов Владимир Немцев рассказал избирателям.

Спикер Заксобрания Севастополя встретился с жителями улиц Тараса Шевченко и Комбрига Потапова

Жители микрорайона по улице Тараса Шевченко были обеспокоены запланированной уплотнительной застройкой. Благодаря нашей совместной работе с исполнительной властью удалось предотвратить застройку. Сейчас участком между домами 47 и 49 занимается Департамент архитектуры и градостроительства. Прошли общественные обсуждения по проекту планировки территории. После утверждения проекта планировки будет изменён вид разрешённого использования участка, а далее проектировочные работы по созданию сквера с учетом мнения жителей, — сказал Владимир Немцев.

Спикер Заксобрания Севастополя встретился с жителями улиц Тараса Шевченко и Комбрига Потапова

Севастопольцы попросили Владимира Немцева оказать содействие в увеличении количества мусорных контейнеров между домами. Спикер парламента ответил, что для решения данного вопроса обратится в Департамент городского хозяйства.

Спикер Заксобрания Севастополя встретился с жителями улиц Тараса Шевченко и Комбрига Потапова

Особое внимание парламентария жители микрорайона обратили на необходимость благоустройства территории между домом № 47 и детским садом.

Спикер Заксобрания Севастополя встретился с жителями улиц Тараса Шевченко и Комбрига Потапова

В ходе рабочего выезда была выявлена еще одна важная проблема – отсутствие тротуаров и системы пешеходных переходов на перекрестке. Обеспечение безопасности граждан – наша первостепенная задача, тем более, когда речь идёт о дороге, по которой родители с детьми идут в детский сад. Необходим системный подход при участии Департамента городского хозяйства и Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры, поэтому мы сделаем повторный выезд с представителями этих департаментов, — отметил Владимир Немцев.

Спикер Заксобрания Севастополя встретился с жителями улиц Тараса Шевченко и Комбрига Потапова

Также спикер парламента пообщался с жителями дома № 24 по улице Комбрига Потапова, у которых возникла конфликтная ситуация. Жители рассказали, что высаженные ими растения были выкопаны без их согласия, чтобы освободить место для дополнительных парковочных мест, необходимость которых озвучивают другие жильцы дома.

Спикер Заксобрания Севастополя встретился с жителями улиц Тараса Шевченко и Комбрига Потапова

С целью определения дальнейшей судьбы участка Владимир Немцев направит депутатские запросы в Севреестр и Департамент архитектуры и градостроительства, чтобы определить статус и собственника земельного участка.

Спикер Заксобрания Севастополя встретился с жителями улиц Тараса Шевченко и Комбрига Потапова

Фото и материалы: пресс-служба Заксобрания Севастополя.

Спикер Заксобрания Севастополя встретился с жителями улиц Тараса Шевченко и Комбрига Потапова

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