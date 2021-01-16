Спикер Заксобрания Севастополя встретился с жителями улиц Тараса Шевченко и Комбрига Потапова

Председатель Заксобрания Севастополя, депутат, избранный по мажоритарному округу № 4, Владимир Немцев провел рабочий выезд, в рамках которого пообщался с жителями домов 47 и 49 по улице Тараса Шевченко и дома 24 по улице Комбрига Потапова. Во время предвыборной кампании севастопольцы озвучили парламентарию ряд проблемных вопросов. О ходе решения некоторых наказов Владимир Немцев рассказал избирателям.

Жители микрорайона по улице Тараса Шевченко были обеспокоены запланированной уплотнительной застройкой. Благодаря нашей совместной работе с исполнительной властью удалось предотвратить застройку. Сейчас участком между домами 47 и 49 занимается Департамент архитектуры и градостроительства. Прошли общественные обсуждения по проекту планировки территории. После утверждения проекта планировки будет изменён вид разрешённого использования участка, а далее проектировочные работы по созданию сквера с учетом мнения жителей, — сказал Владимир Немцев.

Севастопольцы попросили Владимира Немцева оказать содействие в увеличении количества мусорных контейнеров между домами. Спикер парламента ответил, что для решения данного вопроса обратится в Департамент городского хозяйства.

Особое внимание парламентария жители микрорайона обратили на необходимость благоустройства территории между домом № 47 и детским садом.

В ходе рабочего выезда была выявлена еще одна важная проблема – отсутствие тротуаров и системы пешеходных переходов на перекрестке. Обеспечение безопасности граждан – наша первостепенная задача, тем более, когда речь идёт о дороге, по которой родители с детьми идут в детский сад. Необходим системный подход при участии Департамента городского хозяйства и Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры, поэтому мы сделаем повторный выезд с представителями этих департаментов, — отметил Владимир Немцев.

Также спикер парламента пообщался с жителями дома № 24 по улице Комбрига Потапова, у которых возникла конфликтная ситуация. Жители рассказали, что высаженные ими растения были выкопаны без их согласия, чтобы освободить место для дополнительных парковочных мест, необходимость которых озвучивают другие жильцы дома.

С целью определения дальнейшей судьбы участка Владимир Немцев направит депутатские запросы в Севреестр и Департамент архитектуры и градостроительства, чтобы определить статус и собственника земельного участка.

Фото и материалы: пресс-служба Заксобрания Севастополя.