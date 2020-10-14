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Спикер Заксобрания: вопросы, которые волнуют севастопольцев, будут максимально учтены в бюджете

Спикер Заксобрания: вопросы, которые волнуют севастопольцев, будут максимально учтены в бюджете

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 13:22 14.10.2020

Бюджет Севастополя будет сбалансированным и направленным на социальную сферу отметил спикер Заксобрания Владимир Немцев. Проект бюджета находится на стадии разработки и еще не направлялся в законодательный орган.

Я думаю, примем в срок. Как только документ зайдет в Законодательное Собрание, будем рассматривать. Постараемся сделать максимально народный бюджет, который будет основан на наказах севастопольцев. Все вопросы, которые волнуют наших граждан, будут учтены в полной мере, — сказал Владимир Немцев.

Что касается бюджета Российской Федерации, его социальные приоритеты на ближайшие три года обсудили в ходе совещания на площадке партии «Единая Россия». Севастопольские депутаты также отмечают сбалансированность бюджета и конструктивное сотрудничество с правительством.

Спикер севастопольского парламента Владимир Немцев добавил, что проект бюджета был внесен в Госдуму 30 сентября. Социальный блок занимает в документе центральное место — по предварительным подсчетам, порядка 27% всех расходов бюджета. Это программы по развитию медицинской помощи и здравоохранения, физкультуры и спорта, ремонту учреждений культуры, дорог и поддержке сёл.

Спикер Заксобрания: вопросы, которые волнуют севастопольцев, будут максимально учтены в бюджете

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