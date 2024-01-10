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Спорных вопросов по «штормовым компенсациям» в у – больше тысячи

Спорных вопросов по «штормовым компенсациям» в Крыму – больше тысячи

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 12:13 10.01.2024

«Начальство» на местах получит выговоры.

Глава РК Сергей Аксёнов сообщил, что на его имя поступило более тысячи обращений, включая 182 письменных заявления, по вопросам «штормовых компенсаций» — выплат пострадавшим в результате стихии в Крыму в ноябре 2023 года, а именно материальной помощи в размере 10 тысяч рублей.

Большая часть жалоб поступает от жителей Симферополя, Симферопольского, Красноперекопского, Черноморского районов. При этом Сергей Аксёнов акцентировал внимание на том, что главы администраций муниципалитетов и начальники РЭС некачественно отработали обращения граждан.

Вице-премьеры должны взять ситуацию на личный контроль. В течение суток главы администраций и руководство местных РЭС обязаны выехать на места и выяснить, какое количество времени у людей отсутствовала электроэнергия. Каждое обращение необходимо рассмотреть в индивидуальном порядке. Там, где возникают сомнения, решение должно приниматься комиссией в течение суток. Спорные вопросы начинаю рассматривать лично. За каждое обращение, оставленное без внимания, глава администрации и начальник местного РЭС будут получать выговор, – подчеркнул Глава Крыма. 

 

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