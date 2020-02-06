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Стала известна дата рассмотрения апелляции по «делу Зубкова» - 11 февраля
Коллаж: блог Олега Зубкова

Стала известна дата рассмотрения апелляции по «делу Зубкова» — 11 февраля

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:16 06.02.2020

«Запасной вариант» — 17 февраля – рассмотрение ходатайства Аксёнова.

Рассмотрение апелляционной жалобы на арест учредителя и владельца сафари-парка «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олега Зубкова состоится 11 февраля. Об этом сообщил адвокат Зубкова Арман Петросян.

Слушания по моей апелляционной жалобе назначены на 11 февраля на 14:00, — сказал он РИА Новости.

Апелляция будет рассмотрена Верховным судом Республики Крым. Напомним, она была подана как попытка более «быстрого варианта» освобождения Зубкова из-под стражи. Ранее Белогорский районный суд принял ходатайство Главы РК Сергея Аксёнова об изменении меры пресечения, но назначил заседание на 17 февраля. Это остается «более долгим» («запасным») вариантом.

Подробнее о суде и причинах ареста Олега Зубкова ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

Стала известна дата рассмотрения апелляции по «делу Зубкова» - 11 февраля

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