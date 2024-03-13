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Стартовал прием заявок на участие в Фестивале школьных театров «ские Грифончики»

Стартовал прием заявок на участие в Фестивале школьных театров «Крымские Грифончики»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Культура Крыма 13:04 13.03.2024

Заявки принимаются до 31 марта.

Стартовал прием заявок на участие в Фестивале школьных театров «Крымские Грифончики». Творческий проект учрежден Государственным академическим музыкальным театром Республики Крым, региональным отделением Союза театральных деятелей Российской Федерации под патронатом министерства культуры и министерства образования, науки и молодежи РК.

Фестиваль направлен на реализацию инициативы Президента России о создании школьных театров, вовлечение школьников и студентов в театральную деятельность, выявление лучших творческих работ среди театральных коллективов учебных заведений Крыма, поддержку и поощрение талантливых молодых исполнителей.

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Прием заявок продлится до 31 марта 2024 года. Финальный этап проекта состоится в Международный день защиты детей на сцене Государственного академического музыкального театра Республики Крым.

С положением о фестивале можно ознакомиться по ссылке.

Заявки на участие следует направить до 31 марта на электронную почту grifonchiki_2024@mail.ru.

По информации пресс-службы министерства культуры РК.

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