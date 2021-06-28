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СТО Керчи переполнены машинами-«утопленниками». Но из 700 пострадавших авто… только 3 были с полисами Каско

СТО Керчи переполнены машинами-«утопленниками». Но из 700 пострадавших авто… только 3 были с полисами Каско

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:14 28.06.2021

Специалисты обследовали более 700 автомобилей, пострадавших от наводнения в Керчи. Но вот нюанс: полисы Каско были оформлены только на три автомобиля. Такие данные привел в эфире телеканала «Россия 24» глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

СТО Керчи переполнены машинами-«утопленниками». Но из 700 пострадавших авто… только 3 были с полисами Каско

Автоэксперты осмотрели все автомобили, заявки на которые нам поступили. Отчеты уже все есть. Ждем только формулу расчета. Обследовали мы более 700 автомобилей, по которым подали заявку на обследование. К сожалению, страхование Каско было только у трех. Мы понимаем, что это ничтожно мало, — рассказал Бороздин.

СТО Керчи переполнены машинами-«утопленниками». Но из 700 пострадавших авто… только 3 были с полисами Каско

По информации портала KERCH.COM.RU, на территории каждого СТО Керчи сегодня стоят автомобили с открытыми дверями, багажниками, поднятыми капотами: эти машины во время наводнения 17 июня находились в районах, куда хлынула вода. Все автомастерские полны машин-«утопленников.

СТО Керчи переполнены машинами-«утопленниками». Но из 700 пострадавших авто… только 3 были с полисами Каско

Шквал звонков обрушился на нас 18 июня, когда вода сошла и люди сумели добраться до своих автомобилей, — рассказал руководитель одного из керченских СТО Игорь Мотькин. — Люди просили взять машины в ремонт. А у нас таких услуг даже в прайсе не было. Мастера до сих пор с утра до ночи поднимают автомобили на подъемники, сливают жидкости, разбирают салоны, отмывают от ила и грязи, сушат — работы непочатый край.

СТО Керчи переполнены машинами-«утопленниками». Но из 700 пострадавших авто… только 3 были с полисами Каско

Некоторые автомобили утонули полностью — тогда приходится разбирать весь салон. Те, кто был залит на четверть, можно сказать, счастливцы — на СТО оставят порядка 20-30 тысяч рублей, ну а те, кто плавал, их затраты на ремонт стартуют от 100 тысяч рублей.

СТО Керчи переполнены машинами-«утопленниками». Но из 700 пострадавших авто… только 3 были с полисами Каско

Отметим, что люди не верят в какие-то компенсационные выплаты и делают ремонт за свой счет. Автовладельцы даже берут кредиты на спасение своих «железных коней».

СТО Керчи переполнены машинами-«утопленниками». Но из 700 пострадавших авто… только 3 были с полисами Каско

Действительно, вопрос о компенсациях автовладельцам без Каско еще «висит». Равно как нет ясности с компенсациями пострадавшему от стихии бизнесу. По словам Бороздина, местные власти ждут от Совмина РК формулу расчета.

СТО Керчи переполнены машинами-«утопленниками». Но из 700 пострадавших авто… только 3 были с полисами Каско

Пострадавшие от потопа жители Керчи уже получили 43 млн. рублей компенсационных выплат. По словам главы администрации города, к вечеру эта сумма возрастет минимум до 63 млн. рублей.

СТО Керчи переполнены машинами-«утопленниками». Но из 700 пострадавших авто… только 3 были с полисами Каско

СТО Керчи переполнены машинами-«утопленниками». Но из 700 пострадавших авто… только 3 были с полисами Каско

СТО Керчи переполнены машинами-«утопленниками». Но из 700 пострадавших авто… только 3 были с полисами Каско

Все фото: KERCH.COM.RU.

СТО Керчи переполнены машинами-«утопленниками». Но из 700 пострадавших авто… только 3 были с полисами Каско

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