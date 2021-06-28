СТО Керчи переполнены машинами-«утопленниками». Но из 700 пострадавших авто… только 3 были с полисами Каско

Специалисты обследовали более 700 автомобилей, пострадавших от наводнения в Керчи. Но вот нюанс: полисы Каско были оформлены только на три автомобиля. Такие данные привел в эфире телеканала «Россия 24» глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

Автоэксперты осмотрели все автомобили, заявки на которые нам поступили. Отчеты уже все есть. Ждем только формулу расчета. Обследовали мы более 700 автомобилей, по которым подали заявку на обследование. К сожалению, страхование Каско было только у трех. Мы понимаем, что это ничтожно мало, — рассказал Бороздин.

По информации портала KERCH.COM.RU , на территории каждого СТО Керчи сегодня стоят автомобили с открытыми дверями, багажниками, поднятыми капотами: эти машины во время наводнения 17 июня находились в районах, куда хлынула вода. Все автомастерские полны машин-«утопленников.

Шквал звонков обрушился на нас 18 июня, когда вода сошла и люди сумели добраться до своих автомобилей, — рассказал руководитель одного из керченских СТО Игорь Мотькин. — Люди просили взять машины в ремонт. А у нас таких услуг даже в прайсе не было. Мастера до сих пор с утра до ночи поднимают автомобили на подъемники, сливают жидкости, разбирают салоны, отмывают от ила и грязи, сушат — работы непочатый край.

Некоторые автомобили утонули полностью — тогда приходится разбирать весь салон. Те, кто был залит на четверть, можно сказать, счастливцы — на СТО оставят порядка 20-30 тысяч рублей, ну а те, кто плавал, их затраты на ремонт стартуют от 100 тысяч рублей.

Отметим, что люди не верят в какие-то компенсационные выплаты и делают ремонт за свой счет. Автовладельцы даже берут кредиты на спасение своих «железных коней».

Действительно, вопрос о компенсациях автовладельцам без Каско еще «висит». Равно как нет ясности с компенсациями пострадавшему от стихии бизнесу. По словам Бороздина, местные власти ждут от Совмина РК формулу расчета.

Пострадавшие от потопа жители Керчи уже получили 43 млн. рублей компенсационных выплат. По словам главы администрации города, к вечеру эта сумма возрастет минимум до 63 млн. рублей.

Все фото: KERCH.COM.RU.